Mardinli demir ustası Vehbi Akdoğan kaybolmaya yüz tutmuş 800 yıllık Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı kültürünü yansıtan el sanatlarını yeniden canlandırdı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - 3 İmparatorluğa ev sahipliği yapan 600 yıllık tarihi çarşıda 5 metrekarelik dükkânında Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı motiflerini bakır bilezik ve yüzüklere işleyen 62 yaşındaki Vehbi Aydoğan, ayrıca kaybolmaya yüz tutmuş eski el yapımı kapı kilit tokmakları ve anahtarlarını yeniden gün yüzüne çıkardı.

ÜÇ İMPARATORLUĞUN SİMGESİNİ BAKIRA İŞLİYOR

6 yaşında beri hem dedesinin yanında hem de babasının yanında çırak olarak bu mesleğe başladığını belirten Vehbi Aydoğan, kaybolmaya yüz tutmuş Selçuklu,Artuklu ve Osmanlı’ya ait motifleri bakıra işlediğini söyledi.

Mardin 3 imparatorluğa ev sahipliği yaptığını ifade eden Erdoğan,” Unutulmuş eski el sanatlarını yeniden canlandırmak için bu sanata geri döndüm. İlk önce hobi olarak başladım. Ortaya güzel eserler ortaya çıktı. Dedem ve babamdan kalan dükkanı yeniden açtım. 55 yıldır bu mesleği yapıyorum.

Çeşitli mesleklerde çalıştım. Emekli olduktan sonra eski Selçuklu,Artuklu ve Osmanlı motiflerini araştırdım. Bulduğum eski motiflerinden esinlenerek yeniden bakıra işledim. 3 imparatorluğun motiflerini simgeleyen bakır bileklikler ve yüzükleri işledim. Şu anda büyük ilgi görüyor. İstanbul olmak üzere birçok ilden bu motiflere ilgi var. Yabancılar büyük ilgi gösteriyor.” Dedi

30 YILDIR UNUTULAN KAPI TOKMAKLARI YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI Mardin kültüründe yer alan kapı tokmakları ve demir anahtarları da yapmaya başladığını kaydeden Erdoğan,” Teknolojinin gelişmesi ile birlikte 30 yıldır üretilmeyen kapı tokmakları ve kapı demir anahtarları yeniden üretmek için büyük çaba sarf ettim. Şu anda eski nostalji kapı tokmaklarını evlerine takmak için vatandaşlarımız sipariş veriyor. Butik otellere kapı tokmakları yapıyorum. Unutulmuş kültürleri yeniden canlandırmaktan büyük keyif aldım. Bu sanatı gençlere öğretmek istiyorum. Ançak gençlerin aklı başka yerde. Çırak bulamıyorum. Mardin’de bu sanatı yapan bir iki usta kaldık. Biz gidersek bu sanatta ölür” şeklinde konuştu