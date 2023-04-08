Denizli Büyükşehir Belediyesinin, 800 yıllık tarihi Kaleiçi Çarşısı'nda ilk etabını tamamladığı projesinin ikinci etabı devam ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Denizli Kaleiçi Muhtelif Sokakları Üst Örtü Projesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi’nin ilk etabını tamamlamasının ardından başladığı ikinci etap çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin kalbi niteliğinde olan 800 yıllık geçmişe sahip tarihi Kaleiçi Çarşısı'nı ziyaret ederek esnafla buluştu, tarihi dokuya uygun devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Zolan'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş ile Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni ve beraberindekiler eşlik etti. Kaleiçi Çarşısı'nda esnafla bir araya gelerek hayırlı işler dileyen Başkan Zolan, bir süre tarihi çarşıda incelemede bulundu. Kaleiçi'nde tarihi dokuya uygun gerçekleştirdikleri yenileme çalışmasında ilk etabı başarıyla tamamladıklarını ve ikinci etap çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Zolan, "Kaleiçi’nin güzelliğine güzellik katıyoruz” dedi.

Ahilik geleneğinin asırlardır tarihi çarşıda var olduğunu ve Denizli’nin kadim geçmişinde Kaleiçi Çarşısı’nın büyük bir yeri olduğunu kaydeden Başkan Zolan, kadim çarşının ruhuna uygun bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Tarihi Kaleiçi Çarşısı'nın şehrin kalbi niteliğinde olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Ecdadımız tarafından 800 yıl önce kurulan tarihi çarşımızda söz verdiğimiz gibi Denizli Kaleiçi Muhtelif Sokakları Üst Örtü Projesi ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi’nin ilk etabını tamamladık. Hemen ardından ikinci etap çalışmalarımıza başladık. Tarihi çarşımıza gelenler o tarihsel dokuyu hissedip yaşarken, çarşı esnafımızda görsel bütünlük çerçevesinde kullanım açısından büyük bir rahatlık ve konfora kavuşacak" dedi.

"Kaleiçi, yeniden cazibe merkezi olacak "

Projeye çarşı esnafının büyük destek verdiğini ifade eden Başkan Zolan, "Bu projemizi en çok esnaf kardeşlerimiz istedi, sahip çıktı, destek verdi. Çalışmalar tamamlandıkça da memnuniyetleri gün geçtikçe artıyor. Çarşımızın çehresi değişiyor, asırlardır süren alışveriş geleneğini gelecek nesillere ulaştırmak adına yaptığımız çalışmanın başarılı olması hepimizi sevindiriyor. İnşallah tüm çalışmalarımız bittiğinde Kaleiçi Çarşısı, yeniden şehrin cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. Tarihi çarşının kent turizmine ve ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını, esnafımızın daha fazla kazanmasını amaçlıyoruz Projemizin başta esnaf kardeşlerimiz olmak üzere tüm şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.