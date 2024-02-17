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Ünlü oyuncular Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral’ın müzikli gösterisi “80’ler 90’lar Gülümseten Hatıralar” yoğun istek üzerine 14 Şubat Çarşamba günü Saray Atatürk Kültür Merkezi’nde ikinci kez sahnelendi. Salonu dolduran tiyatroseverler, finalde oyuncuları ayakta alkışladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İstanbul Meydan Sahnesi oyuncuları Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral’ın sahne aldığı “80’ler 90’lar Gülümseten Hatıralar” adlı müzikli gösteriyi yoğun istek üzerine 14 Şubat Çarşamba günü ikinci kez Saraylılarla buluşturdu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oyunda, Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral 80’lerin 90’ların unutulmaz şarkıları ve geçmişten günümüze dokularımıza işleyen anılar ile keyifli bir gösteri sahneledi. Atatürk Kültür Merkezi’ni dolduran Saraylılar, unutulmaz bir akşam yaşadı.

MÜDÜR ÖNGÖREN ATATÜRK PORTRESİ TAKDİM ETTİ Oyun sonunda sahneye gelen Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arif Naci Öngören, Faruk Sofuoğlu ve Deniz Oral’a teşekkür ederek, özel olarak tasarlanan Atatürk portresi takdim etti.