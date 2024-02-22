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Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimcileri Kurulu ve OPET işbirliği ile konaklama, yiyecek-içecek ve ulaşım sektöründeki mikro işletmelere yönelik hijyen eğitimlerini kapsayan İşimiz Temiz Projesi’nde yeni bir döneme adım atıldı.İSTANBUL (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Kadın Girişimcileri Kurulu ve OPET işbirliği ile yürütülen “İşimiz Temiz” Projesi’nin tüm ülkeye yayılması hedefiyle üçüncü aşamaya geçildi.

2021 yılında 3 ilde başlayan ve 2022 yılında kapsamı 20 ile ulaşan “İşimiz Temiz” Projesi, şimdi de Türkiye’nin 81 iline yayılıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar konaklama, ulaşım, yiyecek-içecek sektöründeki işletmeler ve çalışanlarına yönelik verilen hijyen eğitimlerinde 150 bin kişiye ulaşıldı.

“HİJYEN KONUSUNDA MARKA HALİNE GELEN OPET’E TEŞEKKÜRLER”

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “İşimiz Temiz Projesi ile hizmet sektöründeki yeme içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin, gelişmiş hijyen anlayışı ile öne çıkmalarına, tüketicilerin ve özellikle turistlerin buraları tercih etmesine destek veriliyor. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı’mız, eğitimlerin tasarlanması ve kadın girişimcilerimize bu eğitimlerin verilmesinde çok başarılı işler çıkardı. Bir diğer proje ortağımız olan akaryakıt sektörün önde gelen şirketlerinden OPET de, gerek yerelde gerek ulusalda projenin ölçeklenmesi ve sahada uygulanması için büyük katkı sağladı.

Bu vesileyle İşimiz Temiz Projesi ortakları olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuza, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne ve hijyen konusunda marka haline ülkemizin öncü firmalarından OPET’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

OPET, HİJYEN KONUSUNDAKİ 24 YILLIK BİRİKİM VE TECRÜBESİNİ KATIYOR

Hizmet sektöründeki mikro işletmelere yönelik hijyen eğitim programlarını kapsayan İşimiz Temiz Projesi’nde yeni bir dönemin başladığını ifade eden OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, “Temiz Tuvalet Kampanyası ile temizlik ve hijyen konusunda OPET’in 24 yıllık tecrübe ve birikimi ile kurguladığımız İşimiz Temiz Projesi’nin ülke genelinde uygulanacak olması bize büyük bir mutluluk veriyor” diyerek şunları söyledi:

“2000 yılında ülke genelinde hijyen konusunda bilinçlenmenin sağlanması için Temiz Tuvalet Kampanyası’nı başlattık. Bu proje ile tüm Türkiye’de hijyen ve temizlik standardının oluşması için istasyonlarımızda, okullarda eğitimler verdik. Proje sürekli dallanıp budaklandı. 2021 yılında imkanları daha sınırlı olan mikro işletmeler için ‘İşimiz Temiz’ Projesi ile güç ve gönül birliği yaptık. Değerli paydaşlarımızla birlikte titizlikle çalışıyor ve bunun sonucu olarak işletmelerin de ilgisi ve projeyi sahiplenmesiyle başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Üç ilde başladığımız sonrasında 20 ile yaydığımız projemizi şimdi de 81 ilde uygulayarak mikro işletmelerde hijyen, temizlik bilinci oluşturmak ve bu sayede müşteri memnuniyetine katkıda bulunmak temel amacımız. Bu proje ile mikro işletme sahiplerine kazandıracağımız farkındalık ile hijyen bilincinin daha geniş bir biçimde özümsenmesine ve müşteri memnuniyetine büyük katkı sağladığımıza inanıyorum. Amacımız uzun vadede daha başarılı sonuçlara ulaşmak ve bu sonuçların kalıcı olmasını sağlamak.”

“ÜÇ ANA PAYDAŞ DA TÜM OLANAKLARINI SEFERBER ETMİŞ DURUMDA”

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete de, “İşimiz Temiz Projesi, toplum sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitimi almış sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi konularının, kamu kurum ve kuruluşlarının temel görev ve sorumluluğunda olmasından hareketle yola çıkılarak oluşturuldu. Projenin daha geniş kesimlere ulaşabilmesi ve maksimum faydanın sağlayabilmesi için projenin tarafları olan üç ana paydaş da bilgi birikimini ve tüm olanaklarını seferber etmiş durumda. Kıymetli paydaşlarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz bu toplantıyı yeni dönemin başlangıç noktası kabul ediyoruz. Bu uzun soluklu projemizde birbirimizden güç alarak ortak faydayı büyüteceğimize olan inancımız tam. Bu vesileyle projeyi birlikte etkin bir şekilde yürüttüğümüz paydaşlarımıza, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’e, bugün katılımları ile de desteğini sağlayan ve güçlü iş birliği içerisinde bulunduğumuz TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Toplantının öğleden sonraki bölümündeki “Hijyen ve Mikro İşletmelerde Sürdürülebilir Yönetim Paneli”nde işletmeler tecrübelerini paylaşırken günün sonunda “Proje Dönemi Yarışması”nın kazananlarına ödülleri takdim edildi.

PROJENİN ÜÇÜNCÜ AŞAMASINA GEÇİLDİ

Eylül 2021’de Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu ve OPET iş birliğiyle hayata geçirilen İşimiz Temiz Projesi’ kapsamında konaklama, ulaşım ve yiyecek-içecek sektöründeki işletmeler, çalışanları ve 16 yaşından büyük tüm vatandaşlara yönelik hijyen eğitimleri başlatıldı. Projenin kamuoyuna tanıtılmasının ardından 25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde Antalya’da Millî Eğitim Bakanlığı, TOBB, TOBB KGK, Esnaf Odaları temsilcileri, akademisyenlerin yanı sıra 13 farklı kurumdan toplam 50 katılımcı ile yüz yüze bir çalıştay gerçekleştirildi. 21 Eylül 2021 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü ile proje pilot olarak belirlenen Antalya, İzmir ve Muğla’da devreye alındı.

Hatırlanacağı gibi, 28 Şubat 2022 tarihinde yapılan protokol ile de pilot illere Adıyaman, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Nevşehir, Samsun ve Şanlıurfa illeri eklenerek, projenin 20 ilde yaygınlaştırılması yönünde karar alınmıştı. Antalya’da gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantı ile de Türkiye genelinde yaygınlaştırma çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapılarak projede üçüncü aşamaya geçilmiş oldu.