Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi’nde (ASSİM), ‘Proje Döngüsü Eğitim Programı’nın ilk aşaması gerçekleştirildi. Eğitime 83 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcileri katıldı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Valiliği işbirliğiyle hazırlanan Proje Döngüsü Eğitim Programı ASSİM’de başladı. 35 saatlik eğitim programının ilk aşaması 2 saatlik ‘Proje Odaklı Çalışma Kültürü’ eğitimi oldu. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı eğitimi Antalya Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü Araştırmacısı Hakan Çelik verdi. Eğitimde ‘proje’ kavramının önemi ve proje odaklı çalışma kültürü konularında farkındalık kazandırmaya yönelik temel konulara yer verildi.

Programın diğer aşamaları, 8 saat teori eğitimi, 25 saat uygulama eğitimi olmak üzere ASSİM’de devam edecek. Eğitimde proje odaklı çalışma kültürünün yerleşik kültüre dönüşmesi konusunda farkındalığın artması, proje planlama ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.