8. Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri’nin programı belli oldu.BALIKESİR (İGFA) - 23-24-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şenliğe bu yıl da katılımın çok yoğun olması bekleniyor. Gün boyunca gezici konserler ve köşebaşı konserleriye renklenecek olan şenlik, 23 Mayıs Cuma günü saat 11.00’de Küçükköy Belediye hizmet binasının önünden kortej yürüyüşüyle başlayacak.

MÜBADELE VE REBİTO KOROSU

Küçükköy Camisi Avlusundaki resmi açılış töreni ve yöresel halk oyunları gösterilerinin ardından, konuklar stantları ziyaret edecek. Ayvalık Belediyesi Alan Başkanlığı’nın düzenlediği söyleşi ve halk oyunları gösterilerinin ardından, akşam 17.30 saatlerinde Ağaçaltı Meydanı’nda Ayvalık Giritliler Derneği, Mübadele ve Rebetiko Korosu konserinde mübadele şarkıları seslendirilecek.

BOŞNAK BÖREĞİNİN YAPIMI

Ekinlikler gece de devam edecek, Cuma gecesi 21.00’de Dicle Çakır ve Orkestrası konseri bahar şarkılarını konuklarla birlikte söyleyecek. Aynı saatlerde ise Sabancı Üniversitesi Yaratıcı teknolojiler Atölyesi, “Gökyüzü Gözlem Atölyesi” ilgiyle izlenebilecek. 24 Mayıs Cumartesi günü yoğun bir programla devam edecek olan şenliğin ilk saatlerinde Küçükköy Cami Avlusunda Zeytin Çekirdekleri’nin mini konseri ve ardından saat 14.00’te Boşnak Böreği Yapım Atölyesi Ayvalık Kooperatifi tarafından sunum yapılacak.

GAMZE MATRACI KONSERİ SAAT 21.00’DE

Akşam saatlerinde ise Küçükköy Halk Müziği Derneği’nin Ağaçaltı Meydanı’nda konseri var. Yine akşam saatlerinde Sabancı Üniversitesi Yaratıcı ve Teknolojiler Atölyesi, “Çocuk Atölyesi” minik konuklara yönelik sunumlar gerçekleştirecek. Şenliğin ikinci gününün gecesinde Ağaçaltı Meydanı’nın saat 21.00’de Gamze Matracı, sevenleriyle, şarkılarıyla buluşacağı konser geç vakitlere kadar devam edecek.

SEPET VE SABUN YAPIMINI ÖĞRENMEK İSTEYENLER İÇİN SUNUMLAR

Şenliğin son günü 25 Mayıs Pazar günü, Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri’nce, Küçükköy Cami Avlusundaki sepet yapımı atölyesine dileyenler katılabilecek, atölyenin başlama saati 14.00. Sepet yapımı atölyesinin ardından, soğuk sabun yapım atölyesinin sunumu yapılacak. 8. Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri Ağaçaltı Meydanı’nındaki Modon konseriyle sona erecek.

BAŞKAN ERGİN: ŞENLİK ULUSAL BİR BULUŞMA HALİNE GELDİ

Küçükköy’ün tarihine, kültürüne ve ruhuna yakışır güzellikte bir buluşmanın heyecanı, coşkusunun bu yıl da hep birlikte yaşanacağını belirten ve herkesi şenliğe davet eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Teferic Şenlikleri’nin artık sadece Küçükköy'ün değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukların da gönlünde taht kuran büyük bir buluşma haline geldiğini söyledi.