9. Çanakkale Bienali 50’yi aşkın sanatçının 13 farklı mekâna yayılan sergileriyle sanat severlere zengin bir çağdaş sanat deneyimi sunuyor. Zamana Bırakmak başlığıyla gençler, teknoloji, gelenek ve gelecek kavramlarına odaklanan ve sanatın farklı disiplinlerini Çanakkale’nin özgün kültürel ve tarihsel dokusuyla bir araya getiren Çanakkale Bienali 11 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.ÇANAKKALE (İGFA) - 50’yi aşkın sanatçının 13 farklı mekâna yayılan sergileri, yan etkinlikleri ve iş birlikleriyle zengin bir deneyim sunan ve Dardanel’in ana destekçiliği ile gerçekleştirilen 9. Çanakkale Bienali kapılarını sanatseverlere açtı.

CABININ – Çanakkale Bienali İnisiyatifi kurucusu Seyhan Boztepe’nin Genel Sanat Yönetmenliğini üstlendiği 9. Çanakkale Bienali, Alper Akyüz, Burak Topçakıl, Deniz Erbaş, Didem Çapa, Ebru Nalan Sülün, Hakan Yılmaz, Rüstem Aslan, Thouli Misirloglou, Ulrika Flink ve Zihni Tümer’in dahil olduğu kurulunun önerileri doğrultusunda şekillenen sanatçı ve sergi projeleriyle ve etkinlik programlarıyla 5 Ekim – 11 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Çanakkale’nin kültür-sanat odağına dönüşen ve kentin mimari hafızasını yansıtan MAHAL Sanat’ta gerçekleştirilen 9. Çanakkale Bienali açılışına Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, Dardanel Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen Özoğuz’un yanı sıra Malta Büyükelçiliği, Estonya Büyükelçiliği ve İzmir Fransız Enstitüsü yetkilileri ile bienal sanatçıları, bienal kurul üyeleri, destekçi kurumlar ve davetliler katıldı.

ÇAĞDAŞ SANATIN ODAK NOKTASI OLACAK

Açılışta konuşma yapan 9. Çanakkale Bienali Genel Sanat Yönetmeni Seyhan Boztepe, “18 yılı aşkın süredir CABININ - Çanakkale Bienali İnisiyatifi olarak hayata geçirdiğimiz Çanakkale Bienali bu yıl 9. edisyonuyla yine Çanakkale’de çağdaş sanatın kentin özgün kültürel, tarihsel ve sosyal katmanlarıyla buluştuğu bir odak noktası olacak. 13 farklı mekâna ve Bienal tarihinde ilk kez kent merkezinden çıkıp Assos, Küçükkuyu gibi alanlardaki sanat ve kültür yapılanmalarına yaygınlaşan 9. Çanakkale Bienali 6 hafta sürecek ana sergileri, iş birlikleri üzerinden şekillenen kültür-sanat etkinlikleri ve projelerden oluşan bir deneyim alanı olarak işleyecek. Bu yılki bienali “Zamana Bırakmak” başlığıyla ve 50’nin üzerinde sanatçının katılımıyla gençlerin günümüz sanatının zengin ekosisteminin deneyimlenebileceği, güncel konulara odaklanan canlı bir platform oluşturmak üzere kurguladık ve her edisyonumuzda olduğu gibi kapsayıcılık, etkileşim ve diyaloğu önceleyen zengin bir içerik oluşturduk. Türkiye’nin en uzun soluklu çağdaş sanat etkinliklerinden biri olan Çanakkale Bienali’nin bu zengin içeriğini keşfetmeye Çanakkale halkını ve tüm sanatseverleri davet ediyoruz. Bu yolda bize eşlik eden tüm destekçilerimize, katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz“ diye konuştu.