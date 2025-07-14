Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen, yöresel kültürlerin bir arada Gazi şehirlilerle buluşacağı “Hemşeri Dernekleri Festivali ve Yöresel Kültürler Buluşması” 24 Temmuz’da başlıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Bu yıl 9’uncusunun düzenlendiği 24-27 Temmuz tarihleri arasında Festivaller Parkı’nda yapılacak festivale yurt içinden ve yurtdışından dernekler katılacak.

Farklı kültür ve yörelerin geleneksel değerlerini buluşturan festival, Anadolu’nun kültürel değerlerini ve renklerini beraberinde taşıyarak Gaziantep’e gelmiş, bu kente kök salarak gönül vermiş insanların festivaller aracılığıyla bir araya getirerek farklı yöresel kültürleri tanıma, tanıtma fırsatı sunarken, eğitim, kültür ve dayanışma derneklerinin müzik dinletileri, yöresel gelenekleri, halk oyunları kültürel aktiviteleri ve konserlerle ziyaretçilere keyifli vakit geçirecek.

Dernekler için kurulan çadırlarda yerel kültürler tanıtılırken, yöresel ürünler ve yemekler Gazianteplilerle buluşturulacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen kültürel öğelerin yer aldığı yöresel oyunlarla renklenen festivalde yerel sanatçılar tarafından yöresel ezgileri içeren konserler de yer alacak.

Ayrıca festival boyunca çeşitli kültür, sanat ve spor aktiviteleri, yöresel yemek kültürü ve el sanatları tanıtımı, yöresel halk oyunları gösterileri ile yöresel müzik dinletileri de gerçekleştirilecek.