İçişleri Bakanlığı'nca 9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-31" operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürütülen mücadelede hiçbir gevşeme olmadan sürdüren İçişleri Bakanlığı, Kıskaç operasyonlarında son çalışmayı duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, "Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz" mesajı verdi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-31" operasyonlarda şüphelilerin; Örgütün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, Örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, “Gaybubet Evi” olarak adlandırılan Hücre Evlerinde barınmak ve Örgütün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığını kaydederek, detayları paylaştı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1869243806001865129