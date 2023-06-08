Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan 9 millet bahçesinin açılış töreninde konuştu. Kentsel dönüşümde kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Gözünü para hırsı bürümüş muhterislere boyun eğmeyeceğiz" dedi. Millet bahçesi çalışmalarını daha da hızlanırdıklarını belirten Erdoğan, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ile birlikte 500 millet bahçemizin tamamını bitirdiğimizde 81 ilin çehresi değişecek" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hizmete sunulan Adıyaman Millet Bahçesi'nin 505 bin metrekare, Giresun Bulancak Millet Bahçesi'nin 28 bin metrekare, Düzce Cumayeri Millet Bahçesi'nin 72 bin metrekare, Bursa Harmancık Millet Bahçesi'nin 40 bin metrekare, Bolu Gerede Millet Bahçesi'nin 295 bin metrekare, Afyonkarahisar Şuhut Millet Bahçesi'nin 125 bin metrekare, Adana Aladağ Millet Bahçesi'nin 200 bin metrekare, Sivas Şarkışla Millet Bahçesi'nin 150 bin metrekare, Erzincan Tercan ilçesi Camii Şerif Millet Bahçesi'nin 52 bin metrekare olmak üzere toplam 1 milyon 466 bin metrekare büyüklüğe sahip olduğunu belirtti.

https://youtu.be/LM_STpeZOQI

"Bu alandaki vizyon projemiz Atatürk Havalimanına yaptığımız 7,7 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçemizdir" diyen Erdoğan, "İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, tüm etaplarıyla hizmete girdiğinde dünyanın en gözde şehir parkları arasında yerini alacaktır. Çevre, Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey'e, şu ana kadar yaptığı gayretleri sebebiyle özellikle teşekkür ediyorum, şimdi de Mehmet Bey'le bu süreci en güçlü şekilde devam ettireceğiz" dedi.

DEPREM VİLAYETLERİNİ YENİDEN DOLAŞACAĞIM

"Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehlikesi altındaysa hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın" diyen Erdoğan, "Vatandaşlarımızın Yarısı Bizden kampanyamıza yoğun ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Buradan tüm vatandaşlarıma bir kez daha seslenmek istiyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa, hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın. Afetle karşılaşmadan tedbirinizi alın. Mülk sahiplerinin desteği ile şehirlerimizi afetlere karşı daha dirençli hale getireceğiz. En yakın zamanda deprem vilayetlerini tek tek dolaşacağım" diye konuştu.