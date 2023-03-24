Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ramazan'da vatandaşlara destek olmak amacıyla temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlarını sabitledi.ANKARA (İGFA) - Ramazan ayı dolayısıyla kampanya yapan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketlerinde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde ay boyunca fiyat artırımı yapılmayacağı duyuruldu.

Kooperatiften yapılan açıklamada, "Tarım Kredi Kooperatif Market olarak toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan’da vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde fiyatlarımızı sabitliyoruz. Düzenlenecek kampanya ile marketlerimizde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK’ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan ayı boyunca fiyat artırımı yapılmayacaktır" ifadeleri yer aldı.