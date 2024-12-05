Bilecik’in Pazaryeri ilçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, vatandaşlara yönelik anlamlı ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, yalnız yaşayan vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Kahraman, bu hafta Esemen köyünde 96 yaşına giren Ali Kılıç’ı evinde ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı.BİLECİK (İGFA) - Ziyarette Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zehra Armağan da Kaymakam Kahraman’a eşlik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, 96 yıllık hayat tecrübesiyle Ali Amca’nın dilek ve temennileri dinlendi.

Kaymakam Kahraman’ın yalnız yaşayan vatandaşlara yönelik ziyaretleri hem bireysel yalnızlıkların paylaşıldığı hem de dayanışma duygusunun güçlendiği bir buluşma olarak vatandaşların takdirini topluyor.