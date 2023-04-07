Kodlama atölyelerinin kurulumuna devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir taraftan da eğiticinin eğitimlerini sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il genelinde fiziki durumu uygun olan okullarımıza robotik kodlama atölyeleri kurarak öğrencilerin teknoloji ile bağlantılı eğitim almalarına imkan sağladı.

Cumhuriyetimizin 98. yılında 98, 99. yılında 99 Robotik Kodlama Atölyesi kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm okullara Robotik Kodlama Atölyesi kurmayı planlayarak bu kapsamdaki çalışmalarına hız verdi. Bir taraftan atölyeleri kuran Büyükşehir Belediyesi bir taraftan da 99 eğitmene eğitici eğitimi verildi.

GELECEĞİN YAZILIMCILARINI YETİŞTİRECEKLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile hayata geçirilen kodlama atölyeleri kurulumu projesi kapsamında, 3 yıllık sürede 294 okula kurulumlar tamamlanarak teslim edildi. KODELİ projesi kapsamında gerçekleştirilen “eğiticinin eğitimi” kapsamında İzmit 24 Kasım Anadolu Lisesi, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu, Ahmet Zeki Büyükkuşoglu Ortaokulu, Yeni Mahalle Ortaokulu, Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu, Şehit Selçuk Gökdağ Ortaokulu olmak üzere 7 farklı KODELİ atölyesinde eğitimler verildi. 5 KODELİ atölyesinde ortaokul öğretmenlerine, 2 KODELİ atölyesinde ise ortaöğretim öğretmenlerine eğitim verilerek toplamda 7 KODELİ atölyesinde 99 eğitmene robotik kodlama eğitimi gerçekleştirildi.

5 GÜNLÜK DOLU DOLU EĞİTİM

Eğitim teknolojileri uzmanı Ekin Kaygusuz tarafından İzmit 24 Kasım Anadolu Lisesinde verilen 5 günlük eğitimde temel ardunio eğitimi ve Raspbery Pi eğitimleri gerçekleştirildi. Oldukça verimli bir ortamda gerçekleştirilen eğitimlerde günlük hayatla bağlantılı çeşitli projeler üzerinde çalışma yapıldı. Öncelikli olarak temel elektronik devre elemanlarının ve arduinonun işleyişi ve nasıl kodlanacağının yanı sıra elektronik devre elemanları ve sansürleri kullanılarak pratik yapıldı.