Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 9.Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali’nin açılışına katıldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen 9.Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali açılış törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin yanı sıra, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, İyi Parti İl Başkanı Serdar Ulucan, Dost Dernekler Platformu, İlçe Parti Başkanları ve Meclis Üyelerinin yanı sıra Sivrihisar Belediyesi’ne kardeş olan Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç katıldı.

Başkan Ünlüce, “Bu festivalin Sivrihisar'a yakışır şekilde, kültürüne yakışır şekilde geçmesini diliyorum. Nasrettin Hoca'yı yaşatmak o kadar önemli ve değerli ki. 1208 yılında Sivrihisar’da doğan, burada büyüyen, burada yaşayan ve yine burada ölen Nasrettin Hoca'nın o bilge kişiliğini yaşatmak, tanıtmak bu festivalin biraz da boynunun borcu.

Bazen bir fikri, bir düşünceyi anlatmak için bir sürü sayfalarca yazılar yazarsınız ama Nasrettin Hoca bilge kişiliğiyle anlatmak istediği düşünceyi bir fıkrada, bir nüktede o kadar güzel anlatır ki; bütün o fazla kelimeler boşa gitmiş olur. Böyle bir bilgeliği Sivrihisar'ın kadim kültürüyle birleştiren ve bu festivale büyük önem vererek uluslararası ve ulusal düzeyde bu kadar kapsamlı yaptığı için Sivrihisar Belediye Başkanımız Habil Dökmeci'yi, belediye personelini, ekibini ve elbette ki tüm Sivrihisar'la hemşehrilerimi yürekten kutluyorum. Üç günlük festivalin güzel geçmesini diliyorum. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak festivalin başından sonuna kadar buradayız, birlikteyiz. Herkesi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum.” dedi.