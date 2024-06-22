FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Kadın Milli Takımımız, İspanya’da düzenlenen Vigo Turnuvası’ndaki ilk maçında ev sahibi İspanya’ya 59-47'lik skorla mağlup oldu.

İSPANYA (İGFA) - Complejo Deportivo As Travesas Salonu’nda oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılarımız Gökşen Fitik, Derin Erdoğan, Meltem Yıldızhan, Elif Bayram ve İlayda Güner beşiyle başladı. Millilerimiz karşılaşmanın ilk yarısını 33-25 geride tamamladı.

A Kadın Milli Takımımızda Gökşen Fitik 14 sayı – 3 ribaund – 8 asist, Elif Bayram 13 sayı – 9 rbaund – 1 asist ve İlayda Güner 6 sayı – 2 ribaund ile oynadı. İspanya’da ise Maria Conde 11 sayı – 2 ribaund – 1 asist ile maçı bitirdi.

Millilerimiz turnuvadaki ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Çin ile karşılaşacak. Complejo Deportivo As Travesas’da oynanacak maç TSİ 17.00’de başlayacak.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda bulunan Ay-yıldızlılarımız, Slovakya ve İzlanda’yı mağlup ederek 2’de 2 yapmıştı. A Kadın Milli Takımımız 7 Kasım’da evinde Romanya ve 10 Kasım’da deplasmanda Slovakya ile karşılaşacak. Millilerimiz gruptaki son maçlarında 6 Şubat 2025’te İzlanda’yı konuk edecek. 9 Şubat 2025’te ise Romanya ile deplasmanda karşılaşacak.