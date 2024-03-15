A Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara THF Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürdüğü hazırlık kampı kapsamında, Angola A Milli Takımı ile bir hazırlık maçı yaptı.ANKARA (İGFA) - Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 21-13 önde kapatan A Milli Takımımız, maçı da 43-22'lik skorla kazandı.

Başantrenör Daniel Gordo Rios yönetiminde çalışmalarını Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda yapan A Milli Takımı, Angola ile 16 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de bir maç daha yapacak. Karşılaşma ücretsiz olarak sporseverler tarafından izlenebilecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Kamp Kadrosu:

Kaleci: Taner Günay (Sakarya BBSK), Enis Yatkın (Beşiktaş Safi Çimento), Ata Yetkinoğlu (İzmir BBSK)

Sol Kanat: Samet Kanberoğlu (Sakarya BBSK), Yaşar Erdem Ateş (Spor Toto), Oğulcan Güney (Sakarya BBSK)

Sol Oyun Kurucu: Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Beykoz Belediyesi), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Yakup Yaşar Simsar (CSM Foscani)

Orta Oyun Kurucu: Ozan Erdoğan (Spor Toto), Onur Ersin (Sakarya BBSK), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi)

Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır (A.S.D. Pallamano Conversano), Ramazan Döne (Sakarya BBSK), Can Çelebi (Köyceğiz BSK)

Sağ Kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Alperen Arabacı (Beşiktaş Safi Çimento)

Pivot: İlkan Keleşoğlu (Sakarya BBSK), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Alper Aydın(Beykoz Belediyesi), Ediz Aktaş (HC Elbflorenz)

Teknik Kadro: Daniel Gordo Rios (Başantrenör), Yasin Yüzbaşıoğlu (Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenörü), Fuat Yüksel (Fizyoterapist), Muhammet Çağlayan (Masör), Bora Serter (İdari Menajer)