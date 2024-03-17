A Milli Erkek Hentbol Takımı Ankara THF Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürdüğü hazırlık kampı kapsamında, Angola A Milli Takımı ile yaptığı ikinci hazırlık maçını da kazandı.ANKARA (İGFA) - Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 16-14 önde kapatan A Milli Takımımız, maçı da 31-25'lik skor ile kazandı.

A Milli Takımı, Angola ile oynadığı ilk maçı da 43-22'lik skorla kazanmıştı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Kamp Kadrosu: