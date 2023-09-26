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A Milli Takım, İtalya ile ilk maçını 1 Kasım'da Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 5 Kasım'da İtalya'nın Chieti kentinde yapılacak.

2025 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Turu'nda İtalya ile iki maç yapacak olan A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın, 3-10 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde yapacağı hazırlık kampının kadrosu açıklandı. ANKARA (İGFA ) - Başantrenör Okan Halay yönetiminde çalışmalarını sürdürecek A Milli Takım kadrosunda 20 oyuncu yer alıyor.

Keşanspor BAL 2. Grupta mücadele edecek

Keşanspor BAL 2. Grupta mücadele edecek

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