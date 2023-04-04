2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında 7 Nisan Cuma günü Sırbistan ile Giresun'da karşılaşacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, çalışmalarını sürdürüyor.GİRESUN (İGFA) - Maçın da oynanacağı Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenman öncesi Başantrenör Costica Buceschi, oyuncular Yasemin Şahin ile Ayşenur Kara medya mensuplarına açıklamada bulundu.

Sırbistan'ın çok iyi bir takım olduğunu ve ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten Başantrenör Costica Buceschi, "Bu iki çok önemli maç için çalışmalarımıza başladık. Aralık ayında oynanacak Dünya Şampiyonası için son elemelerimiz bunlar. Sırbistan ile oynayacağız. Sırbistan şu anda oldukça kuvvetli bir takım. Yıl boyunca sürekli Avrupa'da mücedele ediyorlar. Dünya Şampiyonalarında mücadele ediyorlar. Avrupa'nın kuvvetli kulüplerinde oynayan sporcuları var. İlk maçı Giresun'da oynayacağız. Bu bizim için avantaj. Bu şansımızı iyi değerlendirmek istiyoruz. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz.

BUCESCHİ: "GİRESUNLULARIN DESTEĞİ İLE ÇOK DAHA YÜKSEK PERFORMANSLA OYNAYACAĞIZ"

Buceschi, "Giresun'da ev sahibiyiz. Bu avantajımızı kullanmak istiyoruz. Giresun halkını karşılaşmaya davet ediyoruz. Giresunluların desteğine çok ihtiyacımız var. Desteklerle bu takım çok daha yüksek performansla oynayacaktır." dedi.

Milli Takım Kaptanı Yasemin Şahin de "İnşallah Sırbistan karşısında Dünya Şampiyonası bileti almak istiyoruz. Giresun bize inanılmaz keyifli ve güzel geldi. Umuyorum ki tribünleri dolduracak Giresun halkının da desteğiyle Dünya Şampiyonası'na gidecek bileti kazanacağız." diye konuştu.

Görele Belediyespor'un bir oyuncusu olarak Giresun'da oynamanın mutluluğu dile getiren milli hentbolcu Ayşenur Kara ise, bu kentte oynanacak ilk maçta oynamanın da heyecanını yaşadıklarını aktararak, "İyi hazırlanıyoruz. İnşallah galip gelmek istiyoruz. Giresun halkının da sağlayacağı destekle başaracağız." dedi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Giresun Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda 7 Nisan Cuma günü saat 17.00'de play-off turu ilk maçında Sırbistan'ı ağırlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı da 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sportski Centar Vozdovac'ta oynanacak. Karşılaşmalar TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Giresun'da oynanacak milli maç öncesi 6 Nisan günü Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenlenecek. Saat 16.30'da başlayacak toplantıya Başantrenör Costica Buceschi ile milli takım kaptanları Yasemin Şahin ve Aslı İskit Çalışkan katılacak.

Play-off turunda rakibini elemesi durumunda A Milli Takımımız, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak. İlk defa üç ülkenin (Danimarka, Norveç ve İsveç) ev sahipliği yapacağı 26. IHF Kadınlar Dünya Şampiyonası, 29 Kasım - 17 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Şampiyonanın finali ise Danimarka'nın Herning kentinde yapılacak.