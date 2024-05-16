A Milli Hentbol Takımı, tarihinde ilk kez katılacağı EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın hazırlıklarına, Haziran ayında Alanya’da yapacağı kamp ile başlıyor. A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 3-9 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştireceği hazırlık kamp kadrosunda 24 oyuncu yer alıyor.ANKARA (İGFA) - A Milli Hentbol Takım'ın da mücadele edeceği EURO 2024 A Grubu maçları Macaristan'ın Debrecen kentindeki Főnix Aréna'da oynanacak. Turnuvanın açılış karşılaşması da Milli Takımımız'ın ev sahibi Macaristan ile 28 Kasım'da TSİ 20.00'de oynayacağı maç olacak.

Ön Tur müsabakalarında A Milli Takımımız, Macaristan ile oynayacağı açılış maçının ardından 30 Kasım günü saat 22.30'da Kuzey Makedonya ile ve gruptaki son maçında ise 2 Aralık günü saat 22.30'da İsveç ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Kamp Kadrosu:

Kaleci: Ayşenur Şensöz (Anadolu Üniversitesi), Selen Akalın (Yenimahalle Bld.), Sude Karademir (Armaada Praxis Yalıkavak),

Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu Şengül (MKS Funfloor Lublin), Ceylan Aydemir (Konyaaltı Bld.), Elif Sıla Aydın (İzmir BBSK)

Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit Çalışkan (CS Magura Cisnadie), Buğu Sönmez (Anadolu Üniversitesi), Diğdem Hoşgör (Konyaaltı Bld.), Sevgi Kalyoncuoğlu (Yenimahalle Bld.)

Orta Oyun Kurucu: Betül Karaarslan (Yenimahalle Bld.), Dönegül Bozdoğan (Bursa BBSK), Fatma Küçükyıldız (Bekescsaba), Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld.), Feyzanur Öztürk (Ortahisar Belediyesi)

Sağ Oyun Kurucu: Eda Nur Çetin (Konyaaltı Bld.), Gizem Yapıcı (Kırşehir Bld.), Zeynep Nur Bilgeç (Anadolu Üniversitesi)

Sağ Kanat: Ayşenur Kara (Görele Bld.), Bilgenur Öztürk (Bursa BBSK), Emine Gökdemir (Kastamonu Bld.)

Pivot: Cansu Akalın (Kastamonu Bld.), Ceren Demirçelen (Bursa BBSK), Hatice Özdemir (Yenimahalle Bld.)

Teknik Kadro: Bora Serter (İdari Menajer), Costica Buceschi (Başantrenör), M. Serkan İnci (Antrenör), Yeliz Yılmaz (Antrenör), Ragıp Demirman (Kaleci Antrenörü), İlker Kurtulmuş (Sportif Performans Antrenörü), Halit Selçuk (Fizyoterapist), Cenk Uzunca (Masör)