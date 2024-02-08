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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu’nda kalan maçlarının tarihleri ise şöyle;

Milli Takımımız, gruptaki dördüncü maçını da Bulgaristan ile 3 Mart'ta Ankara'da oynayacak. THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız Kanalı'ndan canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımımız, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan ile Shumen kentindeki Arena Shumen'de karşılaşacak. TRT Spor Yıldız'da canlı olarak yayınlanacak karşılaşma saat TSİ 19.00'da başlayacak.

EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu'nda Bulgaristan ile deplasmanda 28 Şubat'ta ve Ankara'da 3 Mart'ta karşılaşacak A Milli Kadın Hentbol Takımı, 20 Şubat tarihinde Ankara Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde kampa girecek.

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