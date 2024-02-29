A Milli Kadın Hentbol Takımımız, EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu üçüncü maçında bugün Bulgaristan'ı deplasmanda 24-30 mağlup etti.ANKARA (İGFA) -Bulgaristan'ın Shumen kentindeki Arena Shumen'de oynanan ve TRT Spor Yıldız'da canlı olarak yayınlanan karşılaşmanın ilk yarısını Milli Takımımız 12-13 önde kapattı. Maçı da 24-30 kazanan Milli Takımımız, gruptaki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada Aslı İskit Çalışkan 9 golle en skorer isim olurken, Beyza İrem Türkoğlu 8 gol kaydetti.

Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde A Milli Kadın Hentbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında Ankara'da 3 Mart'ta yine Bulgaristan ile karşılaşacak. THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız Kanalı'ndan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Yunanistan Hentbol Federasyonu'ndan Vasileios Charitsos ve Panagiotis Naskos ikilisi görev yapacak.

A MİLLİ KADIN HENTBOL TAKIMI BULGARİSTAN MAÇI KADROSU:

Kaleci: Merve Erbektaş, Selen Akalın

Sol Oyun Kurucu: Aslı İskit Çalışkan (9), Betül Yılmaz, Diğdem Hoşgör (2)

Sol Kanat: Beyza İrem Türkoğlu (8), Ceylan Aydemir (1)

Orta Oyun Kurucu: Dönegül Bozdoğan (2), Gülcan Tügel (2), Yasemin Sahin (5)

Sağ Oyun Kurucu: Edanur Çetin, Zeynepnur Ulukoz

Sağ Kanat: Bilgenur Öztürk, Emine Gökdemir

Pivot: Ceren Demirçelen (1), Fatma Akgün