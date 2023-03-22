A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan maçı hazırlıklarına Giresun'da başlıyorANKARA (İGFA) - 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turunda Sırbistan ile iki maç yapacak olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, ilk maçın oynanacağı Giresun'da 26 Mart'ta kampa giriyor.

Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde çalışmalarını sürdürecek olan A Milli Kadın Hentbol Takımı, Giresun Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda 7 Nisan Cuma günü saat 17.00'de play-off turu ilk maçında Sırbistan'ı ağırlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı da 12 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sportski Centar Vozdovac'ta oynanacak. Karşılaşmalar TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Play-off turunda rakibini elemesi durumunda A Milli Takımımız, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.

İlk defa üç ülkenin (Danimarka, Norveç ve İsveç) ev sahipliği yapacağı 26. IHF Kadınlar Dünya Şampiyonası, 29 Kasım - 17 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. Şampiyona'nın finali ise Danimarka'nın Herning kentinde yapılacak.