Yeni sezona iddialı ve kaliteli bir kadro yapılanmasıyla hazırlanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi hentbol takımı A Milli Pivot İlkan Keleşoğlu’nu kadrosuna katarak hücum rotasyonuna takviye yaptı.SAKARYA (İGFA) - Yeni sezon öncesi kadrosuna kaliteli isimleri dahil eden Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı hücum rotasyonuna takviye yaptı.

Son olarak Beykoz Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi formalarını terleten A Milli Pivot İlkan Keleşoğlu, yeni sezonda Büyükşehir hentbol takımı adına mücadele verecek.

Savunma ve hızlı hücumların etkili isimlerinden biri olan Keleşoğlu, daha önce Beykoz Belediyesi formasıyla Sakarya’da oynanan Türkiye Kupası finallerinde şampiyonluk yaşamıştı. A Milli takımın İslam oyunlarında ikincilik yaşayan kadrosunda yer alan Keleşoğlu için kulüpten yapılan açıklamada, “2023-2024 sezonu kadro planlaması kapsamında A Milli Pivot İlkan Keleşoğlu ile anlaşma sağlamış bulunmaktayız.Kendisine hoş geldin der,başarılı ve sağlıklı bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.