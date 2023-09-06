Kadın voleyboluna desteğini artıran Misli, Filenin Sultanları’nın yanındaki güç oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en hızlı büyüyen resmi bahis platformu Misli’den Türk kadın voleyboluna bir büyük destek daha geldi.

2020-2021 sezonundan itibaren Sultanlar Ligi’nin isim sponsoru olan Misli, şimdi de iki yıl süreyle A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın resmi sponsoru ve Sultanlar Ligi Resmi Sponsoru oldu. Misli’nin Türk kadın voleyboluna verdiği çifte destek, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile imzalanan sponsorluk anlaşması imza töreni ile duyuruldu.

Törene, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Oktay, Erdoğan Demirören, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Şahin Gürkan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Cengiz Zülfikaroğlu, Misli CEO’su Zafer Reisoğlu, A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcuları Elif Şahin ve İlkin Aydın katıldı.

Sponsorluk anlaşmasına göre, Misli iki yıl süreyle hem A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın hem de Sultanlar Ligi’nin Resmi Sponsoru unvanına sahip olacak.