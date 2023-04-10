EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Portekiz ve Makedonya maçları için Ankara'da yapacağı hazırlık kampı kadrosu açıklandı.

Başantrenör Okan Halay yönetiminde 17 Nisan'da kampa girecek A Milli Takımımız, gruptaki beşinci maçını Portekiz ile Ankara THF Spor Kompleksi'nde yapacak. 26 Nisan Çarşamba günü oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Millilerimiz gruptaki son maçını ise 30 Nisan Pazar günü Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak. Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki A1 Arena SC Boris Trajkovski Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

A Milli Erkek Hetbol Milli Takımı'nın her iki maçı da TRT Spor Yıldız Kanalı'nda canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ ERKEK HENTBOL TAKIMI'NIN PORTEKİZ VE KUZEY MAKEDONYA MAÇLARI ADAY KADROSU:

Kaleci: Mehmet Emre (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Bursa Nilüfer Belediyesi), Taner Günay (Sakarya B.Belediyesi) Sol Kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyesi), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik) Sol Oyun Kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Yakup Yaşar Simsar (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Fatih Çalkamış (Bursa Nilüfer Belediyesi), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi), Doruk Pehlivan (TSV GWD Minden/Almanya) Orta Oyun Kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Eray Karakoç (HC Ohrid/K. Makedonya), Atakan Şirin (Spor Toto), Halil İbrahim Öztürk (Sports Club Qatar/Katar) Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır (Steau Bükreş/Romanya), Ramazan Döne (Sakarya B. Belediyesi), Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyesi), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik) Sağ Kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Çetin Çelik (Sakarya B.Belediyesi) Pivot: Mehmet Ali Karadurmuş (Mihalıççık SK), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf/Almanya), Alper Aydın (Beykoz Belediyesi), Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyesi), Tolga Durmaz (TUS Vinnhorst/Almanya) Teknik Kadro: Okan Halay (Başantrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenörü), Yasin Yüzbaşıoğlu (Sportif Performan Antrenörü), Mert Güven (Sportif Performans Antrenörü), Pınar Yaprak Temel (Maç Analiz Uzmanı), Fuat Yüksel (Fizyoterapist), Cenk Uzunca (Masör), Mehmet Korkmaz (Masör), Mehmet Şakiroğlu (Psikolog), Bora Serter (Menajer)