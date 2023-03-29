A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan'a 2-0 yenilerek grupta ilk mağlubiyetini aldı.BURSA (İGFA) - UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız ile Zlatko Dalic’in ekibi Hırvatistan, İsveçli hakem A.Ekberg yönetiminde Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Hırvatistan'ın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Hırvatistan'ın iki golünü Chelsea forması giyen Mateo Kovacic attı.

Etkili başlanan karşılaşmanın 20. dakikasında Kovacic ve 40+4'te yine Kovacic'in attığı gollerle evimizde oynadığımız ilk maçta mağlubiyeti yaşadık.

İlk maçta Ermenistan'ı mağlup eden A Milli Takımımız, ikinci maçını kaybederek 3 puanda kaldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile birlikte izlediği karşılaşma sonunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yenseniz de yenilseniz de farketmez. Kalbinizin üzerinde taşıdığınız Türk bayrağına aşığız biz. Daha yolumuz uzun, zafere inancımız tam #BizimÇocuklar" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/Alinuraktas70/status/1640818120087437313

SIRADAKİ RAKİBİMİZ LETONYA OLACAK

D Grubu’nun üçüncü hafta mücadelesinde Türkiye, 16 Haziran tarihinde deplasmanda Letonya’ya konuk olacak.