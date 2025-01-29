A Parti İzmir Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Uğur Baran, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yönelik sert eleştirilerde bulundu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın belediye yönetimindeki başarısızlığını ve işçi kıyımlarıyla gündeme geldiğini vurgulayan A Parti İzmir Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Uğu r Baran, durumun İzmir halkı ve emekçileri için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Baran, Cemil Tugay’ın işçi kıyımı yaparak başarısızlığını örtmeye çalıştığını iddia ederek, "İzmir’in kaynaklarını heba eden, halkın sorunlarına çözüm üretemeyen bir belediye başkanı, yönetimindeki hataların faturasını işçilere kesiyor. İzmir’in emekçilerine yapılan bu haksızlık, halkın güvenini de suistimal etmektir" dedi.

Cemil Tugay’a yönelik eleştirilerinin yanında, AK Parti’nin bu süreçteki tutumuna da dikkat çeken Baran, “AK Parti neden bu işçi kıyımına sessiz kalıyor? Bu sessizlik bir suç ortaklığı mı, yoksa Cemil Tugay’ı koruma çabası mı?" sorusunu yönelterek, halkın ve işçinin haklarını korumak için bir adımın atılmaması, kıyımı desteklemek anlamına geldiğini söyledi.

Baran, Cemil Tugay’a çağrıda bulunarak, işten çıkarmaların derhal durdurulmasını istedi ve aksi halde halkın tepkisiyle karşılaşacağını söyledi.

"Eğer bu hukuksuz kıyım devam ederse, İzmir halkı ve emekçileri buna sessiz kalmayacaktır" diyen Baran, "Biz, Anahtar Parti olarak, işçinin hakkını savunmaya devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halkın ve emekçinin hakkını koruyacak bir kurumdur. Ancak Cemil Tugay, İzmir halkının güvenini sarsmıştır. Tarih, onu işçi düşmanı olarak yazacaktır. Ancak bu haksızlıkların karşısında dimdik duracağımızı herkes bilmelidir" diye konuştu.