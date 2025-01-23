Finans sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Süheyla Gülver Esen, A1 Capital’de Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Esen, pazarlama alanındaki uzmanlığı ve stratejik bakış açısıyla A1 Capital’in büyüme hedeflerine önemli katkılar sunacak.İSTANBUL (İGFA) - Süheyla Gülver Esen Ocak 2025 itibarıyla A1 Capital’inSatış ve PazarlamaGenel Müdür Yardımcısı oldu. Esen, sektördeki geniş deneyimiyle şirketin pazarlama stratejilerini güçlendirmeye ve marka değerini artırmaya yönelik çalışmalara liderlik edecek.

Süheyla Gülver Esenkimdir?

1979 yılında İstanbul’da doğan Süheyla Gülver Esen, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri bölümünden mezun oldu. Kariyerine 2000 yılında Delta Menkul Değerler’de Yurtiçi Satış Departmanı’nda dealer olarak başlayan Esen,aynı şirkette sırasıyla Takas/ Operasyon, Kredili İşlemler ve Hazine departmanlarında görev aldı. 2005 yılından itibaren Yatırım Finansman Menkul Değerler’de Hazine ve Fon Yöneticiliği, Bireysel Portföy Yönetimi Müdürlüğü, Pazarlama Müdürlüğü ve Direktörlük görevlerini yürüttü. Esen, 2022 yılında İnfo Yatırım Menkul Değerler’deSatış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. İyi derece İngilizce bilen Esen, satış ve pazarlama stratejileri, müşteri odaklı hizmetler, kredi risk analizleri gibi alanlarda uzmanlığıyla tanınıyor.