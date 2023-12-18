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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile AB ülkeleri Büyükelçileri, UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA)- Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile AB ülkeleri büyükelçileri, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Konya’da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Büyükelçi Meyer, misafirperverliği için Başkan Altay’a teşekkür etti.

Konya’ya daha önce de geldiğini ancak bu kez Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin büyükelçileriyle birlikte geldiğini anımsatan Meyer, “Dün akşam gerçekten benzersiz bir deneyim yaşadık. Şeb-i Arus törenlerini izledik. Çok güzeldi gerçekten. Ben bunun için de çok teşekkür etmek isterim belediye başkanına. Aynı zamanda birlikte yaptığımız çalışmalar için de teşekkür etmek isterim. Çevre alanında, kültür mirasının korunması alanında birlikte çalışıyoruz. Bu güzel binanın önünde bulunmak benim için mutluluk” diye konuştu.

“TÜM BÜYÜKELÇİLERİMİZE KONYALILAR ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Meyer’e ve Avrupa Birliği’nin tüm büyükelçilerine çok teşekkür ediyorum. Dün, Şeb-i Arus vesilesiyle şehrimizde bulundular. Bugün de hem Sayın Valimizi hem bizi ziyaret ettiler. Tüm büyükelçilerimize teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği ile özellikle çevre ve iklim değişikliği konusunda çok yoğun bir faaliyet yürütüyoruz. Konya, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek şehirlerden birisi. Bir dahaki ziyaret için kendilerini Çatalhöyük’e davet ettim. Orada kendilerini ağırlamayı arzu ediyoruz. Konya’nın her manada gelişmesi için çaba sarf edeceğiz.”

AB ülkeleri Büyükelçileri Büyükşehir Taş Bina’da oluşturulan Konya Dijital Tanıtım Merkezi’ni de gezerek merkezle ilgili Başkan Altay’dan bilgi aldı.