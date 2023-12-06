Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gıda ve tarımın kadın liderlerini belirleyen EWA programının kazanan kadın girişimcileri açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü'nün gıda fonu (EIT Food) tarafından desteklenen Empowering Women in Agrifood (EWA) programı, Impact Hub İstanbul'un gıda ve tarım girişimcilik platformu Foodback ve Topraktan ortaklığında, Türkiye'de tarım ve gıda sektöründe kapsayıcılık ile çeşitliliği teşvik etmek, kadın liderli erken aşama girişimleri çoğaltmak ve girişimcilere iş fikirlerini geliştirmeye yönlendirecek gerekli bilgi, güven ve desteği sağlamak amacıyla hayata geçirildi.



Bu sene dördüncüsü düzenlenen programa dört yılda toplam 700'ün üzerinde başvuru yapıldı. Başvuruları EIT Food desteği ile değerlendiren EWA ekibi, programa katılma hakkı kazanan 10 girişimi belirledi. Program 10 kadın girişimcinin 27 Kasım'da Impact Hub İstanbul'da gerçekleştirdiği Demo Day sunumlarıyla sona erdi.



10 girişimcinin finale kaldığı programda 10 bin avro değerindeki birincilik ödülünü Microhobist ile Sultan Gül, Tuğçe Nur Erçetin, Züleyha Demirci, Büşra Yılmaz, 5 bin avro değerindeki ikincilik ödülü ise Palgae ile Eylül Er aldı.

Programın kazanan girişimi Microhobist, doğadaki mikroorganizmalardan ilham alınarak geliştirilen toprak verimliliğini arttırıcı, sürdürülebilir ve postbiyotik bitki gelişim düzenleyicisi üretmektedir.

İkincilik ödülün sahibi Eylül Er, Palgae ile, gıda ve tarım fabrikalarında bulunan atık suları kullanarak biyokütle elde ettiği yosunlardan biyoplastik granülü üreterek döngüsel ekonomiye katkıda bulunmaktadır.

EWA Programı kapsamında dört yılda 45'ten fazla kadın girişimciye destek olduklarını söyleyen Impact Hub İstanbul Kurucu Ortağı Ayşe Sabuncu, “Türkiye'de kurulan girişimlerdeki kadın girişimci oranı son yıllarda ortalama olarak yüzde 17. Dünyadaki oran ise bu değerden birkaç puan yukarıda. Bu oranın artması için Türkiye'nin gıda ve tarım sektörlerini dönüştüren kadın girişimcileri EWA programı ile desteklemeye devam edeceğiz” dedi. EWA programına katılan 40 girişimden 6 tanesinin de program sonrasında yatırım almaya devam ettiğini ekledi.