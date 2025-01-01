Polonya, 1 Ocak 2025 itibariyle AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı 6 ay süreyle devraldı. Bu görevi ikinci kez üstlenecek.ANKARA (İGFA) - AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı altı ay süreyle devralan Polonya'nın dönem başkanlığı slogan “Güvenlik, Avrupa!” (Security, Europe!) oldu.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Dönem Başkanlığı öncelikleri; Savunma ve Güvenlik, Halkın ve Sınırların Korunması, Yabancı Müdahaleye ve Dezenformasyona Karşı Dayanıklılık, İş Dünyasının Güvenliğinin ve Özgürlüğünün Sağlanması, Enerjide Dönüşüm, Rekabetçi ve Dayanıklı Tarım ve Sağlık Güvenliği konuları belirlendi.

Başkanlık, başarılı bir dönem başkanlığı için Polonya’ya başarılar dilerken, TR-AB ilişkilerinde somut kazanımlar elde edilmesi yönünde olumlu adımlar atılmasını beklediklerini paylaştı.