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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclis Toplantısı’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun ev sahipliğinde bir otelde gerçekleşen Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclis Toplantısı’na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclis Başkanı Antje Grotheer ve üyeleri katıldı.

Başkan Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, birçok medeniyete ev sahipliği yapan, yaklaşık 7000 yıllık tarihiyle kadim bir şehirden bahsettiklerini belirterek, Kayseri’nin bu zenginlikle hoşgörünün merkezi olduğuna dikkat çekti. Büyükkılıç, Kayseri’nin Anadolu’da yazının ilk kez kullanıldığı, Kültepe arkeolojik alanından şu ana kadar çıkarılan 20 binden fazla tablette alış verişin, evlenmenin boşanmanın, ticaretin kurallarının 4000 yıl önce anlatıldığı, ticaretin adeta insanların genlerine işlediği bir şehir olduğunu söyledi.

Kayseri’nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yaptığını anlatan Başkan Büyükkılıç, “Başınızı hangi yöne çevirseniz mutlaka bir medeniyete ait olan eseri ve zenginliği gözlemleriz. Büyükşehirlerin konforunu yaşatan ama sıkıntısını yaşatmayan 1,5 milyon nüfusu olan bir büyük şehirdir. Aynı zamanda uyum kültürüyle, yöneticileriyle kolektif bir çalışma yapmaktadır” dedi.

KAYSERİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AZALTIM VE UYUM EYLEM PLANI

Başkan Büyükkılıç, ekip halinde gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizerek, “'Kayseri İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum Eylem Planını’ hazırladık. 5 strateji, 13 amaç, 34 genel eylem planı ve toplam 235 alt eylem planı ile oldukça detaylı bir çalışma. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak planlı eylem programlarıyla, sera gazı emisyonlarını 2053 yılında en az yüzde 77 oranında azaltmayı ve net sıfır hedefine ulaşmak için şehrimizi ülkemizin en önemli yenilenebilir enerji üretim merkezlerinden birisi haline getirmeyi amaçladığımızı buradan paylaşmak isterim” dedi.

Başkan Büyükkılıç, bu alanda yapmış oldukları çalışmalardan bazı uygulamaları ve örnekleri şöyle paylaştı: “Katı Atık Bertaraf tesisimizde 1 yıl içerisinde 350 bin ton evsel atığın bertarafını sağladık. Kurulu seramızda 500 ton domates ürettik. Tüm bitkisel atıklarımızı kompost tesisimizde gübreye çevirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde hizmet binamızda örnek belediyecilik sergileyerek, 2020 yılında sıfır atık belgesi aldık. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyeleri ve talep eden kamu kurumlarına ofis içi sıfır atık toplama takım destekle teşvik edici olduk. 4.5 MW’lık Beydeğirmeni Biyogaz Santrali’nde elektrik üretimine başlayarak, kazanım sağladık. Su yönetim kuruluşumuz KASKİ 6 proje ile toplam 22,5 MW güneş enerjisi ile elektrik üretirken, Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde çamurdan bu sene 5 milyon 100 bin kWh elektrik elde ettik. Sadece bir yılda katı atıktan 42 milyon kilovat, biyogaz tesisinden 20 milyon kilovat, güneş enerji santralinden 11 milyon kilovat, atık sudan 5 milyon kilovat olmak üzere yaklaşık 80 milyon kilovat elektrik üretip, 40 milyon ton karbon salınımını engelledik. 22.5 MW’lık rüzgâr enerji santrali yatırımına başladık. Son bir yılda 16,7 km hafif raylı sistem yaptık ve yolcu taşımaya başladık. Son dört yılda 73 adet doğalgazlı otobüs ve 11 adet yeni tramvay aracını filomuza kattık. Tam 32 km yeni bisiklet yolu yaptık. Son 4,5 yılda 1 milyon beş yüz bin fidan dikimi gerçekleştirdik. 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçemizi açarak, kişi, başına düşen yeşil alanımızı son bir ayda bir metrekare artırdık.”

Yine Afet İşleri Daire Başkanlığı’nı kurduklarını, şehri afetlere dayanıklı hale getirmek için şehri geleceğe hazırlamış olduklarını anlatan Büyükkılıç, Kayseri’nin spor alanında yaptıkları çalışmalar ile Avrupa Spor Şehirleri arasına girmesini sağladıklarını, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda da yaptıkları etkinliklerle kente zenginlik kattıklarını ifade etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da katılımcılara Kayseri hakkında bilgiler paylaştılar.

Toplantıda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Zenginlikler Şehri Kayseri' tanıtım videosu da izletildi. 29’uncu Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Çalışma Grubu Toplantısı’nda odağında insan olan konular ortak akılla istişare edilirken, özellikle iklim değişikliğine karşı dirençli toplumlar oluşturma konusunda önemli konular konuşuldu.