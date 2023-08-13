Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı’nda yerli ve yabancı karavan tatilcilerinin daha güvenli ve konforlu bir alanda konaklayabilmesi için başlattığı ‘Karavan Park’ projesi tamamlandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahiline son yıllarda karavanla seyahat eden tatilcilerin yoğun ilgi göstermesi sonucu sahile yakın birçok cadde ve sokakta karavan park sıkıntısı yaşandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, karavan tutkunlarının park sorununu gidermek amacıyla Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi'nde 50 karavan kapasiteli bir Karavan Park alanı yapılması için harekete geçti. Elektrik, alt yapı, WC’ler, duş alanları, mutfak ve çamaşırhane gibi sosyal donatı alanlarına sahip Karavan Park ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

KARAVANCILARIN TÜM İHTİYAÇLARI DÜŞÜNÜLDÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakçi şirketi Sosyal A.Ş. tarafından işletilecek Karavan Park’ta en fazla 7 gün konaklamaya izin veriliyor. Günlük 300 TL park ücreti ile karavan tutkunları sosyal alanları ücretsiz bir şekilde kullanabiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, sokak aralarına yapılan park yeri sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla Karavan Park projesinin hayata geçtiğini belirterek, “Burası 4 bin 114 metrekare bir alana sahip. Bu alanda 50 karavan için park yeri yapıldı. 7 gün süreli olarak misafir edilecek. Bu alanda misafirler için tüm imkanlar sağlandı. Çamaşırhane, WC’ler, mutfak ve duş sistemleri olan donanımlı bir park alanını oldu. Güvenliği, resepsiyonu olan misafirlerin gönül rahatlığı ile karavanlarını park edebileceği bir alan” dedi.

İLK MİSAFİRİNİ AĞIRLADI

Karavan Park’ın ilk misafiri olan Fatmagül Aslan, Büyükşehir Belediyesi’nin karavan park yeri ile ilgili bir çalışması olduğunu öğrendikten sonra mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Antalya gibi güzel bir şehirde sahile yakın böyle bir planlamanın ve yapılmış olması beni ve tüm karavancıları mutlu etti. Daha hijyenik, insanı koşullarda, karavanı olan insanların ötekileştirilmediği bir alan. Karavancıların ihtiyaçlarının giderilebileceği çamaşırhane, mutfak gibi imkanların sağlaması çok güzel. İlk ziyaretçisi olmaktan mutluyum.

Böyle güzel bir yerde ailenizle oturup denize girerek, karavanda kalabilmek çok güzel bir duygu. Daha önce mahalle aralarında güvensiz ortamlarda duruyorduk. 50 tane kilit takıyordum. Burada belediye tarafından güvenli alan oluşturuldu. İnsanların tatile gitme imkanının azaldığı bir dönemde böyle bir alana kavuşmaktan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz.”