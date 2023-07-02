Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde bulunan tescilli 11 çeşmede başlattığı restorasyon çalışmalarını sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentin tarihi eserlerini günyüzüne çıkarmak ve kent turizmine kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı; Ankara kent merkezindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Bölge Kurulunca tescil edilmiş 11 tarihi çeşmede başlattığı restorasyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Ulus Tarihi Kent Merkezi sınırlarında bulunan; Aslanhane (Ahi Şerafettin) Cami Çeşmesi, Gecik Kadın Camii Ceşmesi, Ahi Elvan Çeşmesi, Kağanı Çeşmesi, Kağnıcıoğlu Çeşmesi, Konuklar Çeşmesi, Altı Ayaklı Çeşmesi, Emine Hanım Çeşmesi, Hacı Doğan Çeşmesi, Alaattin Cami Çeşmesi ve Devduran Çeşmesi’nde restore çalışmaları devam ediyor.

ÇALIŞMALAR UZMANLAR DENETİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde 20’nin üzerinde tescilli çeşme bulunduğunu belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Fakat maalesef uzun yıllar ilgisizlikten dolayı özellikle üzerinde tarihi kitabelerin olduğu çeşmelerimizi yitirdik. Şu anda Ulus Tarihi Kent Merkezi’mizde Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Bölge Kurulunca tescil edilmiş 11 çeşmemiz var” dedi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi olarak 11 çeşme için restorasyon projesi hazırladıklarını kaydeden Ödemiş, şöyle devam etti:

“Tescilli oldukları için öncellikle rölöve, ardından da restitüsyon çalışmalarını gerçekleştirdik. Daha sonra da restorasyon çalışmalarına başladık. Şuanda çalışmalarını tamamladığımız 4 çeşmemiz var. Bakanlığımız ve hocalarımızın denetiminde bu çeşmelerimizin mümkün olduğunca dokusunu koruyarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Çeşmelerde kullanılacak taşları numaralıyorlar, ardından çalışması biten taşlar yerine monte ediliyor. Eğer monte edilemeyecek derecede hasar görmüş taşlar varsa onların yerine özgün taşları bulup monte ediyoruz.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ayrıca ilçelerde bulunan tarihi çeşmelerde de restorasyon çalışmalarına devam ediyor.