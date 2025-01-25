Tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi; Balâ, Şereflikoçhisar ve Evren ilçelerinde yüzde 90 hibe desteği ile 552 çiftçiye toplam 85 bin 850 kilogram aspir tohumu dağıttı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla başlattığı destek çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; Balâ, Evren ve Şereflikoçhisar ilçelerindeki çiftçilere aspir ekim alanını genişletmek ve yağ üretimini artırmak amacıyla yüzde 90 hibe destekli aspir tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında; toplamda 552 çiftçiye toplam 85 bin 850 kilogram aspir tohumu dağıttı.

SOĞUK SIKIM ÜNİTESİ DE KURULACAK

Aspir tohumu dağıtımını Ankara Büyükşehir Belediyesi ile beraber yürütmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, “Aspir tohumu seçmemizin nedeni ilçemizde yaşanan su problemi, bu nedenle yeni alternatif ürünler yetiştirme amacı taşımaktayız. Bizleri kırmayarak yağ oranı yüksek olan aspir tohumumuzu üretme yolculuğunda bizlere eşlik eden Şereflikoçhisarlı üreticilerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.