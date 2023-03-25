Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ‘18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’ nedeniyle Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi üyeleri ve aileleri için program düzenledi.ANKARA (İGFA) - Yaşlı vatandaşların kendini yalnız hissetmeden hayatın içine aktif bir şekilde dâhil olmaları için çeşitli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda büyüklerini unutmadı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Demet Mahallesi Cemre Parkı içinde yer alan Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi üyeleri ve ailelerine kutlama programı düzenledi.

“YAŞLILARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Alzheimer ve demans hastaları ile yakınlarının yaşam standartlarının iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla kurulan merkezden hizmet alan üyeler keyifli bir gün geçirdi.

Üyelere çeşitli hediyelerin de takdim edildiği etkinlikte konuşan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, “Yaşlılarımızın her zaman sosyal hayatın içinde aktif olarak yer alması ve ömür boyu biriktirdikleri bilgi ve deneyimi topluma en iyi şekilde aktarmalarını istiyoruz. Bu nedenle Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak yaşlılarımız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.