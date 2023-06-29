Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘Oyun ve Metaverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi’ yeni öğrencileriyle yeniden başlıyor.ANKARA (İGFA) - Ansera TechBridge’de Akademi Ankara adı altında gerçekleştirilen eğitimlere katılmak isteyen bilişim meraklıları 7 Temmuz Cuma gününe kadar online olarak başvuruda bulunabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’yı teknolojinin de başkenti yapacak projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ansera TechBridge’de Akademi Ankara adı altında Oyun ve Mataverse Teknolojileri Tasarım Eğitimi yeniden başlıyor.

5 FARKLI PROGRAM TANITIMI

Eğitim kapsamında; Metaverse, oyun teknolojileri, VR teknolojilerine yönelik üç boyutlu karakter modelleme, kıyafet modelleme, nesne dokulandırma, iç-dış mekân tasarımı gibi dersler verilecek.

Eğitim süresince oyun sektöründe dünyanın her bölgesinde bu sektörde çalışan uzmanlar tarafından kullanılan; Z BRUSH, MERVELOUS, ADOBE SUBSTANCE PAİNTER, 3DS MAX ve UNREAL ENGİNE isimli 5 farklı programın temel ve orta düzeyde kullanımı anlatılacak.

SON BAŞVURU 7 TEMMUZ CUMA

Hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında gerçekleşecek eğitimleri katılmak isteyen bilişim meraklıları 7 Temmuz 2023 Cuma gününe kadar https://akademi.ankara.bel.tr/kursdetay/oyun_ve_metaverse_tasarim_egitimi_1687508577 adresi üzerinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

Kontenjanın sınırlı olduğu eğitimin başlangıç tarihi ise 10 Temmuz 2023 olarak planlandı.