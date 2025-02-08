Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü olan BAKAP’ta ürettiği mısır silajlarının dağıtımına başladı. Yüzde 100 hibeyle dağıtılan 1095 ton mısır silajı, 24 ilçede 522 büyükbaş hayvan yetiştiricisinin girdi maliyetlerini azaltarak ekonomilerine destek sağlayacak.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli hayvan yetiştiricilerini hem üretime teşvik ediyor hem de ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, BAKAP Tarım Kampüsü’nde üretilen 1095 ton mısır silajının; 42 yaş altı hayvan üreticilerine yüzde 100 hibeyle dağıtımına başladı.

Toplam 24 ilçeden, “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuru yaparak gerekli kriterleri sağlayan 522 genç yetiştiriciye mısır silajı hibe edilecek. Büyükbaş hayvan sahibi yetiştiricilere verilen destek miktarı, hayvan sayılarına göre belirlendi. Buna göre: 1 ile 3 büyükbaş hayvanı olan yetiştiricilere 1 ton, 4 ile 8 büyükbaş hayvanı olan yetiştiricilere 1,5 ton ve 9 ile 30 büyükbaş hayvanı olan yetiştiricilere 2,5 ton mısır silajı hibe edilecek.