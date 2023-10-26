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Amerika Birleşik Devletleri, bir şerif yardımcısının yaptıkları ile ilgili çalkalanıyor. Matagorda İlçe Şerif Ofisi'nde çalışan eski Şerif Yardımcısı Pasquale Salas, çocuk pornografisi üretmek ve bulundurmak suçlarından tutuklandı. Salas, çıkarıldığı mahkeme tarafından 604 ay hapis cezasına mahkum edildi.Selin Yıldırım - abdpost.com / ABD (İGFA) - Massachusetts’de Temmuz 2019’da başlayan bir soruşturma neticesinde, Şerif Yardımcısı Pasquale Salas’ın, 12 yaşındayken tanıştığı küçük bir kız çocuğu ile yıllarca iletişim kurduğunu tespit edildi.

Teksas'ın Güney Bölgesi için bir arama emri çıkartan yetkililer, Salas’ın telefonunda kendi akrabası dahil olmak üzere birçok pornografik çocuk görüntüleri ile karşılaştı. Salas’ın kurbanlarını Minecraft üzerinden ağına düşürdüğü yetkililer tarafından belirlenirken, Salas’ın bu oyun üzerinden başka bir çocuk ile daha konuştuğu tespit edildi.

Hemen harekete geçen yetkililer, Matagorda İlçe Şerif Ofisi'nde Şerif Yardımcısı Pasquale Salas’ı gözaltına aldı. Salas, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede, Amerika Birleşik Devletleri Bölge Yargıcı Jeffrey Brown tarafından toplam 384 ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme, karar verirken Salas'ın kolluk kuvveti mensubu olmasını da göz önünde bulundurdu.

DENETİMLİ SERBESTLİK ŞARTLARI UYGULANACAK

Salas, Massachusetts Bölgesi'nde görülen başka bir davada 220 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Salas, son aldığı hapis cezası ile birlikte toplam 604 ay hapis yatacak. Öte yandan Salas'ın, hapis cezasını tamamlamasının ardından, 15 yıl boyunca denetimli serbestlik şartlarının uygulanmasına karar verildi. Salas’ın bu süre boyunca çocuklara ulaşımı ve internet erişiminin kısıtlanması gibi pek çok şart uygulanacak.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Alamdar S. Hamdani, "Salas, bazı kurbanlarını ağına çekmek için bir çocuk oyunu olan Minecraft'ı kullandı. Sadece genç kızları istismar etmekle kalmadı, aynı zamanda kamu güvenliğini de ihlal etti. O, korumaya ve hizmet etmeye yemin etmiş bir emniyet görevlisiydi. Bunun yerine, kendi sapkın cinsel hazları için genç kızları manipüle etmeyi ve sömürmeyi seçti. Bugün verilen ceza, önümüzdeki on yıllar boyunca, çocuklarımızın internetten oynadığı yerlere erişmesini veya onlarla yüz yüze temas kurmasını engelleyecektir" dedi.

“BİR DAHA BAŞKA ÇOCUKLARI HEDEF ALAMAYACAK”

FBI Houston Sorumlusu Özel Ajan Vekili David Martinez, bir kanun adamı olarak statüsünü utanç verici işler için kullandığını belirterek, "Pasquale Salas, yıllarca reşit olmayan kurbanlarını kontrol etti, manipüle etti, cinsel tacizde bulundu ve takip etti. Salas, Teksaslı bir kanun adamı olarak, statüsünü utanç verici bir şekilde kullandı; genç kızları, cinsel içerikli fotoğraf ve video göndermeleri için tehdit etti. Bazı kurbanlarının cesareti sayesinde Salas, artık başka çocukları hedef alamayacak, tehdit edemeyecek ya da taciz edemeyecek” ifadelerini