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Meksika’nın Reynosa şehrinden Amerika Birleşik Devletleri’ne giriş yapmak üzere Falfurrias Sınır Devriyesi kontrol noktasına gelen bir kadının aracında, 900 bin dolar değerinde kokain ele geçirildi. Belediye meclis üyesi olduğu belirlenen kadının, “dağıtmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan yargılandığı açıklandı.abdpost.com / ABD (İGFA) - Açıklamaya göre, Meksika’nın Tamaulipas eyaletine bağlı Reynosa kentinde Belediye Meclis Üyesi olan Denisse Ahumada-Martinez, 10 Haziran’da Falfurrias Sınır Devriyesi kontrol noktasına geldi.

Araç üzerinde yapılan X-ray taramasında, aracın içerisine gizlenmiş olduğu düşünülen bir anormallik tespit edildi. Kolluk kuvvetleri tarafından araç içerisinde yapılan detaylı aramada, yaklaşık 900 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen 42 kilogram kokain ele geçirildi. Soruşturmayı yürüten Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi (DEA) ve Gümrük ve Sınır Koruma ekipleri aramanın ardından Ahumada-Martinez’i gözaltına aldı.

“DAĞITMAK AMACIYLA UYUŞTURUCU BULUNDURMAK” SUÇUNDAN YARGILANIYOR

Konu ile ilgili açıklamada bulunan DEA Houston Bölümüne bağlı Özel Ajanı Daniel C. Comeaux ve ABD Savcısı Alamdar S. Hamdani, Ahumada-Martinez’in “dağıtmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan yargılandığını bildirdi.

KARAR DURUŞMASI 31 OCAK’TA

Amerika Birleşik Devletleri Bölge Yargıcı Ricardo H. Hinojosa başkanlığında yürütülen davanın karar duruşmasının 31 Ocak 2024 tarihinde yapılacağı öğrenildi.

Duruşma gününe kadar tutuklu yargılanacak Ahumada-Martinez, ömür boyu hapis ve 10 milyon dolar para cezası istemiyle yargılanıyor.