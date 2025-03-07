New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, Paterson’da düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla iftarını açtı. Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh de programa katılan isimler arasında yer aldı.abdpost.com / ABD (İGFA) - New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, Ramazan ayı dolayısıyla Paterson’da bulunan Ulu Cami’de düzenlenen iftar programında vatandaşlarımızla bir araya geldi.

Program, yerel topluluk tarafından büyük bir katılım ve coşku ile gerçekleştirildi. Yazal, iftar yemeğinde vatandaşlarla birlikte orucunu açarken, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Programa Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh de katılırken, Sayegh'in katılımı şehirdeki Türk toplumu ile güçlü bağların pekiştirilmesi adına gösterdiği destek takdirle karşılandı.

Başkonsolosluğun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Saygeh'e katılımından dolayı teşekkür edildi.