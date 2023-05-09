Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Amerika Birleşik Devletleri'nde oy kullanımı sona erdi. abdpost.com'un Chicago muhabiri Sema Bayrakdar, Türkiye'ye gönderilecek oy pusulalarının nasıl ulaştırılacağını sizler için araştırdı.Sema BAYRAKDAR - abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD'de 29 Nisan günü başlayan oy kullanımı süresince günlük biriken tüm oy zarfları çuvallanarak ıslak imzalı tutanaklarla birlikte konsolosluklardaki kilitli odalarda tutuluyordu. Bu özel odaların üç ayrı kişide üç ayrı anahtarı bulunuyor.

ABD'de oylar bu sabah, diplomatik kuryeler ve parti temsilcilerinden oluşan özel bir grupla birlikte Türk Hava Yolları aracılığıyla yola çıktı.

Bilinenin aksine oy çuvalları kargo kısmında değil koltuklarda seyahat ediyor. Oylar, İstanbul Havalimanı Kargo Terminali'ndeki Arnavutköy 4'üncü Geçici Gümrük Kapısı Seçim Merkezi'nde yine parti görevlilerinin de gözetimi eşliğinde 14 Mayıs akşamına kadar korunacak.

2018’deki seçimden bu yana ABD’de kayıtlı seçmen sayısı yüzde 17 arttı. 115,000’den 134,000’e yükseldi. Ancak bu artış bile hala toplam seçmenin üçte birine tekabül ediyor.

ABD'de oy vermedeki en caydırıcı durum, Avrupa'daki gibi çok sandık ve lokasyonun bulunmaması.

Avrupa yüzölçümünden daha büyük olan ABD'de sadece 9 lokasyonda oy kullanılabiliyor, mesafe uzaklığı ve seçmen fazlalığından kaynaklı sıra bekleme gibi tahammül şartları da seçmenin karar vermesini etkiliyor.

Oy kullanabilmek için gerekli 2 şart;

- Adres bildirimi

- Geçerli TC kimliği (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) idi.

Bu konularda konsolosluklar insiyatifler alıp esneklikler gösterdi ama bilgilendirilmeyen veya seçime ilgi duymayıp araştırmayan seçmenler, son dakika şahsen başvursa da oy kullanamadılar.

Bir de en önemli sorun, YSK'nın sitesinden yurtdışı adres bildirimini yaptığı halde sonrasında basit bir ikamet benzeri işlem yaptıran seçmenin haberi olmadan adres bilgileri Türkiye'ye taşındığı için sandığa gittiklerinde oy kullanamadan dönmeleri oldu.