Sabahat Akkiraz’dan türkü ziyafeti 18'inci Uluslararası 39'uncu Ulusal Abdal Musa Anma etkinlikleri başladı. Türbe ziyaretinin ardından gün boyu cemler ve semah gösterileri düzenlendi.ANTALYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Elmalı Belediyesi ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen 18. Uluslararası 39. Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma Etkinlikleri’nin açılışı yapıldı.

KONSERLER SEMAH GÖSTERİLERİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Abdal Musa Sultanı Anma Etkinlikleri kapsamında konserler, konferanslar, cemler, semah gösterileri ve çocuklar için etkinlikleri düzenleniyor. Anma etkinliklerinin ilk günü olan 23 Haziran Cuma günü geleneksel olarak Abdal Musa Türbesi’nin ziyaret edilmesi ve Aşıklar Yarışması ile başladı. Etkinlikler amfi tiyatroda gerçekleşen semah törenleri ve konserler ile devam etti.

AKKİRAZ TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye’nin dört bir yanından Abdal Musa’yı anmak için Tekke mahallesine akın eden Alevi Bektaşi dernekleri semah ekiplerinin cem ve sema törenleri gerçekleşti. Birçok tanınmış isminde konser verdiği etkinliklerde Türk Halk Müziği’nin güçlü sesi Sabahat Akkiraz konseri amfi tiyatroyu dolduran binlerce seyirciye coşku dolu anlar yaşattı. Elmalı’da Abdal Musa huzurunda olmaktan son derece mutluluk duyduğunu belirten Akkiraz Başkan Muhittin Böcek’e bu güzel buluşmaya vesile olduğu için teşekkürlerini iletti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, Acil Müdahale aracı ve sağlık ekipleriyle etkinlikler süresince vatandaşların yanında bulundu.