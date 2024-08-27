ABD'de dayanıklı mal siparişi Temmuz'da 289,6 milyar dolara yükseldi.ANKARA (İGFA) - ABD İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, dayanıklı tüketim mallarına yönelik yeni siparişler, son altı ay içinde yalnızca Haziran ayında gözlenen yüzde 6,9 oranındaki düşüşün ardından Temmuz ayında yüzde 9,9 (26,1 milyar dolar) artışla 289,6 milyar dolara yükseldi.

Ulaştırma hariç yeni siparişler yüzde 0,2 azalırken savunma hariç yeni siparişler ise yüzde 10,4 arttı.

Ulaştırma ekipmanları yüzde 34,8 (26,4 milyar dolar) artışla 102,2 milyar dolara ulaşarak Temmuz ayındaki artışa öncülük etti.