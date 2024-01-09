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ABD'de İsrail'e tepki, Filistin’e destek gösterileri devam ediyor. New York'ta İsrail saldırılarına tepki gösteren protestocular, Manhattan adasına bağlanan iki köprü ve bir tünelde engelledi.Ozan Barış ERİM - abdpost.com / ABD (İGFA) - İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden aktivistler, Brooklyn ile Manhattan arasındaki köprüleri ve New Jersey-New York eyaletleri arasında geçişi sağlayan Holland Tüneli'ndeki yolları kapattı.

Bir süre araç geçişini engelleyen aktivistler, ateşkes sloganları attı.

Trafiğin aksamasına neden olan göstericilere polis müdahale etti.

Bazı protestocular New York Polis Departmanı (NYPD) ekipleri tarafından gözaltına alındı.