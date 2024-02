Tahmini Okuma Süresi: dakika

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçek helal et kesim ve tedarik firması olarak yaklaşık 20 yıldır hizmet veren Leader Meat Packing, günden güne büyüyor. Yaklaşık 600 tesis ve işletmeye dağıtım yapan ve ülkede büyük bir problem olan 'helal kesim'de öncü olan firma, 'kaliteli et'te de sektörün tercih edilenleri arasında bulunuyor. İlerleyen süreçte döner ve 'helal tavuk' gibi projelerini hayata geçirmeyi planlayan Leader Meat yöneticileri, ABDPost.Com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'ye konuştu.Özlem Özgüt Yörekli / abdpost.com

ABD (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri’nde ‘helal kesim’ denince akla gelen ilk yer olan Leader Meat Packing, Pennsylvania’daki tesisi ile ülkenin kuzey doğusuna helal et dağıtımına hassasiyetle devam ediyor. Helal kesime büyük önem veren Leader Meat, hayvanların kıbleye dönük, besmele çekilerek ve vekalet alınan saate dikkat ederek işlemlerini gerçekleştiren nadir firmalardan birisi olarak dikkat çekiyor.

ABDPost.Com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli de 600’den fazla tesise hizmet veren tesisi yerinde inceledi.

ŞOKLANARAK KESİLEN HAYVANLARA DİKKAT!

Leader Meat olarak uygulamalarını anlatan firmanın sahiplerinden Mehmet Emin Korkmaz, "helal kesime" büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Helal kesimin en bariz özelliğinin 'kan' olduğunu vurgulayan Mehmet Emin Korkmaz, ‘’Helal kesimde iki ana unsur çok önemli birisi “tesmiye” yani ”Bismillah - Allah-u Ekber” ile her hayvanin eziyet görmeden kesilmesi, diğeri ise kesim usulünde şoklama gibi herhangi ilave müdahele olmaması. Endüstrinin maalesef geldiği noktada bu müdahaleler ürün kalitesi, verim, ve zaman yönetimi açısından uygulanmakta. İslam’da kan; toksik madde içermesi ve insan sağlığına zarar vermesinden kaynaklı helal değildir. Dolayısıyla kesimde kurbanlığın içinde kanın azami boşalması gerekmektedir. Maalesef Leader Meat olarak helal standartlarında bir çok helal sertifikasyon şirketinden de ayrıldığımız nokta bu uygulamalar. Şoklama ile kesilen hayvanda beyinde metabolizmanın bayılma kaynaklı yavaşlaması nedeniyle kesim sonrası kan damarlarda kalmakta dolayısıyla insan sağlığına zarar verdiği için helalin maksadı yerine ulaşmamaktadır. Endüstri açısından Bu hem hayvan başına daha çok gramaj et üretimi hem de zamandan tasarruf sağladığı için verimi artırmakta. Helal kesim bu amaca kurban edilmemeli. İnsanların manevi bu yaklaşımları maalesef endüstride kar-kazanç maksadıyla istismar ediliyor. Bir örnek verecek olursak; 100 kilogram etten 10 gram kan çıkıyorsa şoklanan etten 100-150 gram kan çıkar" dedi.

Kesim işleminin sadece hayvanın boğazını kesmek olmadığını vurgulayan Mehmet Emin Korkmaz, "Amerikalılar da Müslümanlar da şokluyor, ondan sonra hayvanın boğazını kesiyorlar. Bu ikisinin de yöntemi aynı şekil oluyor. Bizde kesinlikle öyle bir şey yok; şoklama işlemi yapmadan kesim gerçekleştiriyoruz. Bu geleneksel yöntemle hayvan çırpınıyor ve damarındaki tüm kanı dışarıya atıyor. Böylece hayvanın damarları tertemiz oluyor ve içinde kan pıhtılaşması olmuyor. Bu yöntemle içinde minimum seviyede kan kalan hayvan son olarak asılıyor ve içi iyice temizlenmiş oluyor. Bu şekilde hayvanda kan kalmadığı için etin tadı, sağlığı ve güvenilirliği sağlanmış oluyor” dedi.

“DİNİ KURALLARA UYMADAN KESİM YAPILIYOR”

Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok Müslüman’ın helal kesim tesisi adı altındaki işletmelerinde dini kurallara uymadan kesim yaptığını üzülerek belirten Mehmet Emin Korkmaz, “Helal olarak kesilen sistemde, bir hayvanı keserken kafasını kıbleye çevirmeniz gerekiyor. Kıbleye doğru dönüp her hayvan için teker teker besmele çekilmesi gerekiyor. Buradaki kesim yerimizde ben bizzat işin başında ve içindeyim; çünkü bunun büyük bir mesuliyeti var. Helal kesim yapıyor ve 'Helal Kesim' olarak satıyorum, kendi yemeyeceğim eti de satmam. Kısacası kesim yapılırken işin başında durmam gerekiyor ve dururum. Diğerleri belki işleri vardır bilemem o tarafını ama hepsinde Bismillah, Allah-u Ekber diyorlar mı? Sabah sadece bıçağa deyip bir defa başlayan var onu da duydum. Aldığımız duyumlar bu hatta bıçağın üzerine Bismillah, Allah-u Ekber yazıp tamam deyip yapan da var. Gayri müslim eleman çalışıyor, ona da ezberletiyorlar. Gayrimüslim olup da kesenler de duyduk ve bunların hepsini helal kesimhanelerde yapıyorlar. Bu konuda hiç kimseyi de suçlayamıyoruz. Kimseyi de yönlendiremiyoruz” diye konuştu.

“KONTROL MEKANİZMASI GEREKİYOR”

Kontrol mekanizmasının olmamasına sitem eden Mehmet Emin Korkmaz, aynı problemlerin Türkiye'de de olduğuna dikkat çekerek mevcut kesimhanelerde, kesim işleminin 'küfürlü, sinirli, hayvana eziyet edilerek gerçekleştirildiğine şahit olduğunu söyledi. Amerika'daki kontrol sisteminin Türkiye'dekine oranla çok iyi durumda olduğunu savunan Mehmet Emin Korkmaz, işletmeler arasında birlik olunmasını ve burada mevcut sistemi geliştirecek adımlar atılması gerektiğine vurgu yaptı.

“MÜSLÜMAN OLMAYANLARA KESİM YAPTIRILIYOR”

Şoklama yöntemi olmadan yapılan helal kesim için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Tarım Dairesi'nden (USDA) özel izin alındığını belirten Mehmet Emin Korkmaz, "Bunun için kesimin 'helal çalışanla helal şekilde' yapılacağı taahhüdü veriliyor. USDA da bu durumda şoklamadan kesim yapmaya izin veriyor. Burada önemli bir nokta var: USDA kesimi yapan kişinin Müslüman olmadığını biliyorsa buna izin vermiyor. Ancak Adnan (Dağlı) Abi'in dediği gibi: Müslüman olmayan milletlere kesim yaptırıldığını gördük" dedi. Mehmet Emin Korkmaz, bazılarının kendilerini Müslüman olarak tanıttığını ya da din değiştirdiğini söylediğini de belirterek "Böyle olunca USDA, kişinin Müslüman olup olmadığını bilmediği ve bunu sorgulayamadığı için kesim işlemine izin veriyor” ifadelerini kullandı.

LEADER MEAT, DÖNER ÜRETİMİNE DE BAŞLADI

ABD'de Müslüman iş yerlerine et dağıtan ve 'gerçek anlamda' helal kesim et tesisi olduklarının altını çizen Mehmet Emin Korkmaz, döner üretimine başladıklarını söyledi.

HELAL ET NASIL ANLAŞILIR?

Adnan Dağlı, etin 'şoklu' ya da 'helal' kesim olduğunu anlamanın yöntemlerini de anlattı. Öncelikli olarak etin kokusundan 'şoklu' ya da 'helal' kesim olduğunu anlaşıldığını söyleyen Dağlı, "Etin içinde kalan kan, lezzetini değiştiriyor" dedi. Dağlı, Müslüman ve Hristiyanların yaptığı kesim arasındaki farka da vurgu yaparak "Örneğin ikiz bir hayvan alındığını düşünecek olursak bunlardan birini bir Müslüman'ın, diğerini de bir Amerikalı'nın kestiğini varsayalım. Müslüman'ın yaptığı helal kesimde tüm kan boşaltılsın ancak diğerinde şoklu kesim yapılmış olsun; İşte o zaman lezzet farkı yüzde 101 değişiyor” şeklinde konuştu.

“ETİN LEZZETİ İÇİN DE DİKKAT EDİYORUZ”

Leader Meat’in sadece helal kesim noktasında değil hayvanın etinin lezzetli olması için de dikkat ettiğine dikkat ettiğini vurgulayan Mehmet Emin Korkmaz, “Hayvanların hepsi dışarıda arazi geniş olduğu için dışarıda otlatılıyor. Kış olduğunda da yazın arazilerden kesilen darıları, darı sapları ile besleniyorlar. Aldığımız hayvanların da ilaçlı yemlerle beslenmediğine dikkat ediyoruz. Belli başlı kara listede olan üreticiler var. Bunlar USDA tarafından denetleniyor. Bu küçükbaş olsun, büyük baş olsun, kullandıkları antibiyotikler testlerde çıktıkça onlardan aldığımızı görüp USDA’nın kara listesine giren kişiler vardır. Ben güvendiğim çiftçilerden, güvendiğim adamdan alırım. Özel seçiyorum yani. Amacımız düzgün beslenen, kaliteli hayvanı, İslami usullere uygun kesip müşterilere en lezzetli, en sağlıklı eti sağlamak” diye konuştu.

"KALİTELİ ET VERDİĞİMİZ İÇİN TERCİH SEBEBİYİZ”

Etlerinin kalitesinin her zaman yüksek olmasından dolayı tanınmış yerlere et tedariği konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirten Mehmet Emin Korkmaz, restoranlar tarafından tercih edilmelerinin 'kaliteli et' olduğunu belirtti.

LEADER MEAT ‘TAVUK’ SEKTÖRÜNE GİRİYOR

İlerleyen süreçte tavuk sektörüne de girmeyi planladıklarının müjdesini veren Dağlı, "Helal tavuk' satıyoruz ancak kesim işlemi tarafımızdan gerçekleşmediği için müşterilerimize tam manasıyla kefil olamıyoruz. İşte bu nedenle kısa bir zaman sonra tavuk sektörüne girmeyi düşünüyoruz. Aynı şekilde çoğu müşterimizin istediği 'helal' olan marka bonfileyi veriyoruz ancak kendi kestiğimiz karkas et dışında hiçbirinin 'helalliğine' kefil olmadığımızı da ifade ediyoruz” dedi.

“TAVUK KESİMİNDE UAMA’NIN KATILIĞINA UYUYORUZ”

Adnan Dağlı, tavuk kesiminde de United American Muslim Association’ın (UAMA) katılığına uyduklarını söyledi. Burada da tavuğun helal olma durumuna son derece dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Dağlı, "Tavuğu helal kesmek yolun başlangıcıdır fakat tüy yolma ya da yüzme esnasında sıcak suya koyulması helalliğini bozar. Bilindiği üzere tavuk bir kümes hayvanıdır ve bulunduğu yerde üzerine çok sayıda mikrop bulaşır. Kesilen tavuk da sıcak suya konulduğunda derileri açılır ve o pislik ya da mikrop ete geçer. Bu nedenle bu tür işlem gören tavuklar tehlikeli olabiliyor. O yüzden biz de UAMA’nın bir kuruluşu olan (New Jersey Paterson’da yeni açılan ve bizle aynı hassasiyeti paylaşan) ‘Bereket Halal Meat’in kurallarına ve yöntemlerine uyarak tavuğun sıcak suya girmeden elle yolunması veya derisiz olarak satılmasını sağladığımız ”custom chicken” üretimini “Bereket Halal Meat” ile ortaklasa sağlıyoruz” dedi. Bu yöntemle kesim ve üretim yapan tavuk kesim tesishanesi açmaya çalışıyoruz" dedi.

KURBANLIK HAYVANLARIN KESİMİNE EKSTRA ÖNEM

İslamiyet'te büyük bir öneme sahip olan kurban konusunda son derece titiz olduklarının da altını çizen Dağlı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kurbanda vekalet usulü çok önemli. Çalıştığımız işletmeler müşterilerinden kuzu veya dana hissesi alır ve bize iletir. Bunda da vacip, farz gibi mecburiyetler olduğu için o hayvanı kesinlikle kesmek zorundayız.

Kurban Bayramı’nda kesilen vacip kurbanların Kurban Bayramı'nın üçüncü günü ikindi namazına kadar kesilmesi ve niyete göre hareket edilmesi gerekiyor.

“KURBAN KESİMİNDE VERDİĞİMİZ SÖZÜN ARKASINDA DURURUZ”

Normal et için kesilen bir hayvanın kulağına, boynuzuna, kuyruğuna bakmazsınız ama kurban için kesilen hayvanın, dananın; 2 yaşını doldurması gerekiyor, boynuzunun tam olması gerekiyor, dişinin kapağının atması, gözünün kör olmaması, kuyruğuyla kulağının tam olması; eksik bir şeyin olmaması ve kesim yerine yürüyebiliyor olması gerekiyor.

Hasta hayvanlar kesinlikle kesilmiyor. Maalesef ki bu durumda olan hayvanları kurban olarak kesenleri, Üçüncü gün kesemeyip, dördüncü gün kesenleri duyduk. Leader Meat olarak bu tür bir vebalin altına girmiyor ve verdiğimiz sözün arkasında durarak üçüncü gün ikindiden önce kurbanlık hayvanı kesiyoruz.”

ADAKLIK KURBANLARIN ÖNEMİ

Kurban Bayrami dışında adaklık hayvan kesimi de yapılan Leader Meat'te uygulanan prosedürü aktaran Dağlı, "adak kurbanı" başta olmak üzere, "akika kurbanı", "şükür kurbanı" ve "şifa kurbanı" gibi kesim çeşitlerinin olduğunu söyledi. Bu nedenle kurbanın kısa süre içerisinde kesilmesi gerektiğini belirten Dağlı, "Örneğin ameliyat olacak bir kişi, şifa niyetine kurbanlık kestirmek ister. O hayvanın "o an" kesilmesi gerekiyor. Eğer keyfi olarak ertelenirse bu vebal olur" dedi.

“ADAKLIK KURBANIN VİDEOSUNU ÇEKİP GÖNDERİYORUZ”

Dağlı sözlerini şöyle noktaladı:

"Adak kurban konusunda din kardeşlerimizin hassasiyetine sahip çıkıyoruz bu bağlamda bizlere ulaştırılan kurbanları ivedilikle kesip, keserken de videosunu isteyen insanlara videoları ile beraber gönderiyoruz. Bu bağlamda yıllardır Müslümanların adak kurbanlarına hassasiyetle sahip çıkan Amerika Müslümanları’na rehberlik yapan UAMA ile hem kendilerinden fıkhi danışmanlık alarak Müslümanlar’ın adak kurban ihtiyacına da cevap veriyoruz."

Adres 1: 254 Sykesville Rd, Chesterfield Township, NJ 08515,

Amerika Birleşik Devletleri

Telefon: +1 609-723-3460

Adres 2: 1877 Nimler Valley RD, Imler, PA 16655

Amerika Birleşik Devletleri

Telefon: +1 814-239-0182