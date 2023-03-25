ABD’nin Mississippi eyaletinde çıkan hortum nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

ABD’nin güneydoğusunda yer alan Mississippi eyaletinde çıkan hortum, faciaya yol açtı. Hortum nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, binlerce kişi elektriksiz kaldı. Çok sayıda evde ve binada hasar meydana geldi. Yetkililer, en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölümlerin 8’i Sharkey County, 3’ü Humphreys County’de kayıtlara geçti. Mississippi Valisi Tate Reeves sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini aktardı.