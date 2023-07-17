Amerika Birleşik Devletleri'nde LGBTİ'nin Müslüman toplumlarda da yaygınlaşması sebebiyle İslam Konseyi biraraya geldiabdpost.com / ABD (İGFA) - Geçtiğimiz haftalarda ABD'de gerçekleşen İslam toplulukları konseyine davet edilen New York'tan Federal İmam Ahmet Dönmez, ABD'de LGBTİ'nin Müslüman toplumlar arasında da giderek yaygınlaştığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde uzun zamandır Federal İmamlık yapan Ahmet Dönmez, abdpost'a konuştu.

Dönmez, Amerikalı Türkler arasında bu tür durumların yaygınlaşmaya başladığına dikkati çekerek, "Aileler endişe içinde. Aslında ilim adamıyız ama konseydeki bir hoca bu durumların Kur'an-ı Kerim okunarak düzeleceğini savundu. Bu tip olaylarla Kur'an okuyarak başedilemez. Bu içten gelen bir duygudur. Bu meselenin tıbbi, psikolojik, sosyolojik, ana babanın rol model olması ve eğitimsel sebepleri vardır. Bunların hepsi göz önünde bulundurularak çocuklarla iletişim kurulmalıdır. Kimseyi kırmadan, yargılamadan çözüme kavuşturmak gerekir. Tabi ki çocuklarımızı korumalıyız ama bunu yaparken kimseyi incitmeden ve baskı kurmadan bunu başarmalıyız. Çünkü sonuç olarak bu da bir inanç meselesidir" diye konuştu.