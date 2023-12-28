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ABD'de ASL Translation Paralegal Services sahibi Aslı Cavlak’ın, oğlunun okuduğu Space Shuttle Columbia School’da yaşananlar tepki çekti. Cavlak’ın girişimleri sayesinde, okulda çok fazla Yahudi çocuk bulunmamasına rağmen, sürekli Yahudilik ile ilgili etkinlikler yapılması tepki ile karşılandıabdpost.com / ABD (İGFA) - ASL Translation Paralegal Services sahibi Aslı Cavlak’ın oğlunun öğrenim gördüğü Space Shuttle Columbia School’da sürekli Yahudilik ile alakalı etkinlikler yapılması tepki çekti. Cavlak, okulda çok fazla Yahudi öğrenci olmamasına rağmen 2 aydır artarak devam eden Yahudilik ile ilgili etkinlikler nedeniyle okul yönetimine şikayetini dile getiren bir mektup yazdı.

18 Aralık’ta başlayan ve 22 Aralık’a kadar devam edecek Hanuka Bayramı etkinliklerinin bütün çocuklara dayatılması dikkat çekti. Cavlak mektubunda, okul yönetiminin aynı hassasiyeti Müslüman bayramında gösterip göstermeyeceklerini sordu.

“OKULA GİRERKEN İSRAİL’DE GİBİ HİSSEDİYORUM”

Cavlak, okul yönetimine gönderdiği mektupta, Yahudiliği herkese bu kadar göstermenin fazla olduğunu düşündüğünü belirterek, “Yönetimin tüm kültürel geleneklerini karşılamaya çalışmasını anlıyorum ancak okulda çok fazla Yahudi öğrenci olmamasına rağmen içeri girerken her yerde menorah görüyorum. Okula girerken kendimi İsrail'de gibi hissediyorum. Yahudiliği herkese bu kadar göstermenin biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Ben dindar bir insan değilim ama Müslüman bayramlarında bu hassasiyeti görmüyorum” dedi.

“RAMAZAN GELDİĞİNDE AYNI HASSASİYET SÜRECEK Mİ?”

Ayrıca Cavlak, İsrail’in tarafından öldürülen çocukları gördükten sonra bu konuda hassaslaştığının altını çizerek, “Kutlama zamanı geldiğinde Hanuka gibi ‘Ramazanınız Mübarek olsun’ tabelalarınız olacak mı? Geçen sene gördüğümü hatırlamıyorum. Okul kurallarınız beni ilgilendirmez ama bir veli olarak geri bildirimde bulunuyorum ve çocuğumun herhangi bir dine gereğinden fazla maruz kalmasını istemiyorum. Üzgünüm ama son iki aydır her gün İsrailliler tarafından öldürülen çocukları gördükten sonra bu konuda çok hassaslaştım. Tek istediğim çocuğuma dinler hakkında genel bilgiler dışında bir şey öğretilmemesi. Anlayışınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

OKUL DAHA HASSAS DAVRANILACAĞI KONUSUNA SÖZ VERDİ

Cavlak’ın girişimleri sayesinde ortaya çıkan tepkilerin ardından Space Shuttle Columbia School yönetimi Cavlak ile iletişime geçti. Okul yönetimi Cavlak’ı görüşme yapmak üzere okula davet etti. Yönetim, Cavlak’ın tepkilerini haklı bularak bu konuda daha hassas yaklaşacaklarına dair söz verdi.